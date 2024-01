Lautaro y su marca perfecta en Italia: 18 goles en 18 partidos

Lautaro Martínez sigue con la pólvora bien encendida en Italia. Este sábado, por la vigésima fecha de la Serie A, el Toro cumplió en la red. En su visita al Monza, el delantero argentino estampó el 2-0 parcial y luego convirtió de penal para ampliar una ventaja que terminó siendo goleada 5-1.

Con estas dos conquistas, el bahiense llegó a los 18 goles en los 18 partidos que disputó en el Calcio italiano, donde arrasa en la tabla de goleadores. Sus escoltas, Olivier Giroud, del Milan, Domenico Berardi, del Sassuolo, y su compañero Hakan Calhanoglu suman apenas 9.

Martínez es, además, uno de los máximos artilleros en Europa, ya que si se tienen en cuenta las cinco ligas más importantes (Inglaterra, Alemania, España, Francia e Italia) el único futbolista que lo supera en lo que va de la temporada 2023/2024 es Harry Kane, que acumula 22 tantos en 16 partidos con el Bayern Múnich.

Lautaro Martínez lleva 18 goles en 18 fechas en la Seria A 23/24:

⚽️⚽️ vs. Monza

⚽️ vs. Cagliari

⚽️⚽️ vs. Fiorentina

🅰️ vs. Milan

➖ vs. Empoli

➖ vs. Sassuolo

⚽️⚽️⚽️⚽️ vs. Salernitana

⚽️ vs. Bologna

⚽️ vs. Torino

➖ vs. Roma

⚽️ vs. Atalanta

➖ vs. Frosinone

⚽️ vs. Juventus

🅰️ vs. Napoli

⚽️ vs. Udinese

⚽️ vs. Lazio

⚽️ vs. Verona

⚽️⚽️ vs. Monza

Fuente: Clarín