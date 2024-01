Impulsan un proyecto para que La Rioja tenga moneda propia

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció que llamó a sesiones extraordinarias para que el Poder Legislativo trate un proyecto que giró para que la provincia tenga una moneda propia.

En declaraciones radiales, Quintela dijo que enviará un proyecto de ley a Sesiones Extraordinarias para que le den “instrumentos financieros ya sea virtual o físico, autorización a la Cámara para poder echar manos de ser necesario ante el abandono de Nación a La Rioja”.

“Hoy nos deben 9300 millones de pesos del mes pasado, que tengo entendido que cuando gana la elección el actual presidente pide que no se muevan los recursos, y no se sancione la nueva ley de Presupuesto. Por lo tanto, nuestra provincia se vio particularmente perjudicada. Nos reconducen el presupuesto con un 160 por ciento de devaluación que tuvimos el año pasado y no está incorporado, sino que están en 12 cuotas y eso temo que no me lo reconozcan”, afirmó a Radio 10.

“La gente la está pasando muy mal y nosotros no podemos mirar para otro lado”, sostuvo. Sobre la posible emisión de una moneda riojana, Quintela recordó que la provincia ya tuvo una “cuando Carlos Menem era gobernador, y otra en el 2000-2001″. “Con eso se pagaba porcentajes del salario, que es lo que pensamos hacer nosotros hasta tanto se normalice la situación con Nación. Nuestros empleados necesitan una recomposición salarial y yo no me voy a quedar de brazos cruzados”, agregó.

Asimismo, el gobernador insistió en que “fue una locura congelar los salarios”. “No quiero que nuestra gente se muera de hambre. Ya está con hambre”.

Quintela también dijo que habla del tema “con pocos gobernadores” y llamó a las otras 22 provincias a unirse para plantar sus necesidades al presidente Javier Milei, con el que está en conflicto abierto después de pedirle a la Corte Suprema que declare inconstitucional el mega DNU 70/2023 de Milei que desregula la economía.

“El Gobierno no quiere diálogo, quiere imposición y sometimiento. Si no nos juntamos las 23 provincias para sentarnos a dialogar qué se precisa… Estando las 23 podemos discutir la convocatoria a una nueva ley de coparticipación”, afirmó.

