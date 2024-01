Laura Ubfal y Julieta Poggio le dijeron de todo a Isabel Denegri en el debate de “Gran Hermano”

Isabel Denegri participó en el debate de Gran Hermano (Telefe) este lunes, reflexionando sobre su estrategia en el certamen después de haber sido eliminada de la competición.

En un gesto de sinceridad, Denegri expresó sus disculpas a la audiencia por las polémicas situaciones en las que se vio involucrada: “Le pido disculpas a la gente”, admitió, reconociendo ciertos comportamientos que generaron controversia. Sin embargo, sus disculpas no lograron convencer a los panelistas del reality.

La exparticipante reconoció sus propios errores al analizar su participación: “Pido disculpas por todo lo que pude haber dicho frente a las cámaras. Hay aspectos de mí misma que no me agradaron. Cuando solté los globos del 2023, mi deseo era ser la mejor persona”, compartió al dialogar con Santiago del Moro.

Además, Denegri admitió haber caído en el papel de “soy la queen”, la dueña de la casa, la que critica por detrás, confesando que el personaje terminó por consumirla. Identificó un punto de inflexión en el juego cuando Catalina le reveló información personal sensible, desencadenando una reacción emocional: “Me desestabilicé cuando Catalina me dijo que tengo dos hijos enfermos, ahí le dije que con mis hijos no se metan. Fue una bajeza enorme, lo único que me hizo llorar”.

Yo no puedo creer que JULIETA POGGIO la ubicó en la palmera a Isabel: "¿Cómo le vas a decir RETRASADA a Rosina?" #GranHermano pic.twitter.com/IlZzDRKL4D — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) January 9, 2024

No obstante, la panelista Laura Ubfal no aceptó estas explicaciones y catalogó a Denegri como “mala gente” y “villana”. Acusó a la exparticipante de actos reprensibles, como arrojar agua caliente a Catalina en la cama y difamar a sus compañeros.

Julieta Poggio también confrontó a Denegri, expresando su descontento por los comentarios hechos sobre ella: “Llegaste a insinuar y decirle a Sabrina que tenía que seguir mi juego, seducir a los hombres, mostrar el cuerpo, desabrocharse el corpiño. ¿A vos te parece que una mujer tiene que hacer eso?”, reprochó Poggio indignada.

Ante estas acusaciones, Denegri trató de justificarse argumentando que no recordaba haberle dicho eso a Poggio, insistiendo en que solo le había mencionado que la gente atractiva paga el derecho de piso, especialmente en el contexto de la llegada tardía de Poggio a la casa y su éxito en la prueba del líder.

Con información de TN