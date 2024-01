La esposa de un campeón del mundo deslumbró en el carnaval de Gualeguay

En un gesto que combina nostalgia y tradición, Muri López Benítez, la esposa del defensor argentino Lisandro Martínez, retornó a sus raíces en Gualeguay, Entre Ríos, para participar en el histórico carnaval de la ciudad que la vio nacer. La joven decidió hacer una pausa en su vida en Manchester, donde reside actualmente dada la carrera futbolística de su pareja, para sorprender a todos en el evento con un detalle muy patriótico: su traje en los colores de la bandera argentina.

La elección del vestuario albiceleste podría ser una clara alusión a la popular Scaloneta, como se conoce al equipo argentino bajo la dirección técnica de Lionel Scaloni. Pero lo que realmente llamó la atención y cautivó a los asistentes fue el diseño del traje, compuesto por sorprendentes plumas que emulaban los colores nacionales. Muri deslumbró con su baile junto a la comparsa, un homenaje a la provincia que la vio crecer y al mismo tiempo al lugar donde comenzó su romance con Lisandro Martínez.

Ante más de 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, López Benítez compartió imágenes anticipando su participación: “Unas fotitos en la previa de mi carnaval favorito”. Su conexión con la festividad es profunda, como ella misma lo expresó en una entrevista con Elonce en enero de 2023: “El que nació en Gualeguay sabe lo que significa el carnaval para nosotros. Desde muy chicos empezamos a salir, lo llevamos en la sangre, lo vivimos muy fuerte, somos muy pasionales. Es algo hermoso poder estar acá”.

El posteo que compartió cosechó cientos de cientos de comentarios, entre ellos el de las parejas de algunos compañeros del futbolista en el combinado que se consagró campeón del mundo en Qatar. “Preciosa”, escribió Agus Bascerano (esposa de Germán Pezzella), mientras que Valu Cervantes (pareja de Enzo Fernández) reaccionó con un emoji de fuego.

Para Muri, el carnaval significa no solo una oportunidad para reavivar raíces culturales, sino también para recordar cómo fue que su vínculo con Lisandro se forjó en ese contexto festivo. “Él también tiene experiencia en el carnaval. Cuando lo conocí salía en el carnaval. Muchos de los sábados que él podía venir y compartir conmigo estaba acá haciendo la previa, me ayudaba a prepararme, me alentaba, me esperaba al final del trayecto. Fue algo que llegamos a compartir los dos, lo disfrutamos mucho, nos gusta. Ahora disfrutamos de otras cosas, estamos muy enamorados, hace muchos años que estamos juntos. Nos conocimos acá, en Gualeguay, por amigos en común, pero todo se dio muy casual, tomando mates”, contó la joven.

Mientras tanto, Lisandro Martínez, quien actualmente milita en las filas del Manchester United, se encuentra próximamente a reintegrarse a las competiciones oficiales tras haber sufrido una lesión que lo alejó de las canchas. Su última aparición fue en un enfrentamiento contra el Bayern Munich, el pasado 20 de septiembre por la Champions League. El zaguero ha estado recuperándose de un problema en el hueso metatarsiano de su pie derecho, una lesión que ya lo había marginado durante un lapso en la temporada anterior.

“Mi recuperación está yendo muy bien. Me estoy sintiendo fuerte, haciendo todo lo correcto. Tenemos que ser pacientes. Sé que estaré de vuelta pronto, pero lleva tiempo y necesitamos paciencia. Es muy duro cuando tienes dos lesiones y estás fuera en total seis o siete meses. Pero me siento fuerte de cabeza”, reconoció el defensor a los medios a finales de diciembre.

La reciente publicación de una imagen por parte del Manchester United, en la que se observa a Licha entrenando junto a sus compañeros de equipo, augura su pronta vuelta al fútbol profesional. Este regreso es esperado con entusiasmo tanto por los aficionados de su club como por aquellos que lo siguen en Argentina.

