“Cualquiera puede vender un pasaje y estafar a un cliente”

Eduardo Schwartz, vicepresidente de la Asociación de Agencias de Turismo y Viajes de Bahía Blanca, analizó el difícil presente que atraviesa el sector. Y cuestionó duramente el DNU impulsado por el gobierno de Javier Mieli.

La charla surgió luego de que la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), que representa a más de cinco mil agencias de viajes de todo el país, presentara un amparo para pedir que se declare inconstitucional dicho decreto, específicamente, el punto que deroga el régimen de los agentes de viajes, enmarcado en la ley 18.829.

Al respecto, señaló que “esta Ley es la única que nos defiende, porque realmente está bien hecha, ya que cada agencia autorizada por el ex Ministerio de Turismo necesitaba un idóneo, es decir, alguien que sepa de turismo y, a su vez, una garantía que resguarda al pasajero”.

“De esta manera, ahora cualquiera puede vender un pasaje y estafar a un pasajero, porque nadie te defiende”

“Queriendo ser optimista, espero que esto cambie. Con la pesca se dieron cuenta de que había algunas cosas que no podían ser, por eso espero que se replantee este tema”, dijo. Y recordó que “la Federación ya presentó una carta y esperemos que se pueda derogar este artículo”.

De igual modo, respecto de lo que podría pasar si eso no ocurre, comentó que “nosotros somos cinco mil agencias nucleadas y cientos de miles de empleados. Pagamos nuestros impuestos como corresponde, pero hoy cualquier persona puede armar tour y toma un colectivo, sin saber si tiene seguro o que cuando lleguen a destino el hotel va a respetar lo que esta persona vendió”.

“Yo creo que la gente, igual, va a seguir yendo a las agencias de turismo porque no es lo mismo hacerlo con una persona responsable que con alguien que no lo conoce o que no se dedica a esto”, apuntó.

