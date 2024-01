Coquitos: deliciosos, sencillos y rendidores

Los coquitos son las estrellas indiscutibles en el universo de la repostería. No hay nada como saborear su exquisita suavidad; son pura perdición y lo sabemos. Ahora bien, ¿quién no ha experimentado la desilusión de comprarlos con grandes expectativas, solo para encontrarse con una sequedad abrumadora por dentro? ¡Nada peor! Pero no te preocupes, acá tenemos la receta infalible que te convertirá en el maestro de los coquitos.



Ingredientes (30 coquitos aproximadamente)

200 gr de coco rallado

2 huevos grandes

180 gr de azúcar blanco



Preparación

El primer paso para preparar unos deliciosos coquitos con tan solo tres ingredientes, es comenzar cascando el huevo y disponerlo en un bol junto con el azúcar. Ahora, con unas varillas para batidora eléctrica, batir hasta que la mezcla se blanquee y el azúcar se disuelva casi por completo. Lo que harás como próximo paso será incorporar el coco rallado y mezclar todo de nuevo para que la masa resulte suave y homogénea. Después, hay que dejarla reposar tapada durante 30 minutos en la heladera. Luego extender papel de horno o vegetal sobre una bandeja para horno y tomar pequeñas porciones de masa con la mano. Aplastarlas ligeramente, lo justo para que se compacte la masa y, luego, llevarlas al papel, manteniendo una separación. No te frustres si no te quedaron perfectas, ya que no es importante que tengan una forma muy regular, simplemente intentá que sean un poco redondeadas. Un tip para darles la forma puede ser utilizando cucharas o llevando a una manga pastelera con pico rizado la masa. El próximo paso para obtener estos coquitos sabrosos es precalentar el horno a 180ºC con calor arriba y abajo. Una vez que haya llegado a esa temperatura, introducir la bandeja en el horno a altura media y hornearlos durante unos 12 minutos. Hay que atento durante los minutos finales, ya que es muy común que las puntas empiecen a pasar de doradas a quemadas en pocos segundos, así que en cuanto veas algunas puntas un poco oscuras, ya podés sacar la bandeja del horno. Lo último que resta es esperar unos minutos hasta que se enfríen un poco, y ya podrás disfrutarlos en familia.



Con información de MDZ