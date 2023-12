“No tengo dudas de que escribiremos una historia mucho mejor como ciudad”

El intendente Federico Susbielles cerró el año en los estudios de La Brújula 24. En un extenso mano a mano con el periodista Germán Sasso, el jefe comunal habló de todo.

A casi dos semanas del temporal que marcó un antes y un después en la vida de toda la comunidad, contó que “estamos con tristeza por lo que pasó, creo que es una carga que llevaremos mucho tiempo en la espalda”.

Y dijo que “es como que no podemos cerrar el temporal hasta que no recuperemos el último usuario con energía eléctrica en Bahía. Estamos teniendo muy buenas noticias con la evolución de todos los heridos en Bahiense del Norte, 13 ya fueron dados de alta, algunos con recuperaciones milagrosas, y eso es una caricia al alma”.

En esa misma línea, Susbielles ponderó que “yo resalto mucho a nuestra comunidad, el día después –de la tormenta– había 1500 voluntarios en la calle. Hubo bomberos de toda la región, fue algo increíble, con un trabajo coordinado que nos permitió en 72 horas recuperar recorridos de colectivos y de recolección”.

“Hoy estamos trabajando en poder garantizar cuestiones básicas. Hablamos de 300 familias que se quedaron sin casa, hay 12 mil voladuras de techo, 14 mil árboles caídos. La ciudad tiene un cordón sur que se vive en condiciones de mucha precariedad, y ese lugar fue muy afectado”.

“Si uno ve la geolocalización de las voladuras, todo el cordón sur es el más afectado”.

“El tendido eléctrico voló al 100 %. Hubo no menos de tres mil postes caídos, conforme va pasando el tiempo, se va reduciendo la gente que nos estaba acompañando, quedan las fuerzas armadas y estoy muy agradecido”.

“Hasta el momento ese es el único movimiento del Gobierno Nacional, pero no pierdo la esperanza de que ocurra, enviamos el pedido y estamos a la espera”.

“Hablo seguido con los ministros de Seguridad y de Defensa, tenemos buena relación. Espero que haya un aporte extraordinario de Nación, porque es sabido lo que tenemos por delante como ciudad”.

“Lo que hoy necesitamos es estar unidos. Hay una fuerza solidaria en la ciudad muy fuerte, Bahía Blanca se ha unido como hace muchísimo tiempo no ocurría”.

“En materia de impacto económico son 30 mil millones de pesos, que hoy no tenemos. Pudimos lograr un muy buen acuerdo con las empresas grandes de la ciudad. Cuando hice la convocatoria no tenía dudas de que iban a concurrir, hemos trabajado mucho en el puerto, pero yo tenía urgencias”.

“La Provincia respondió de muy buena manera, pero es inmenso lo que tenemos que hacer. Creo que ha empezado una nueva era, la recuperación de Bahía tiene que venir de la mano con el fomento a la producción local, que las empresas estén hoy al lado de los bahienses me parece que marca un nuevo camino para la ciudad”.

“La catástrofe fue un disparador, aunque está claro que cualquier emprendimiento requiere la aprobación de la comunidad. Este fue un gran primer paso, hablamos de tener reuniones mensuales con las empresas, de seguimiento, y me parece que en esa línea vamos a avanzar. El empresariado local también ha ayudado bastante, cada uno como puede”.

“Personal de salud, médicos y enfermeros en el Hospital Municipal. 80 profesionales se convocaron esa noche para asistir a los heridos, y operaron con generadores, a la luz de los celulares, y lograron salvar muchas vidas. En el Penna pasó lo mismo, hasta terminó viniendo un jefe de cirugía jubilado a operar también, porque se necesitaban las manos. Más de 100 policías bonaerenses que se presentaron espontáneamente. Creo que asomó la estirpe que Bahía tiene, porque unirse en una catástrofe es complejo, es triste”.

“Hay mucho por hacer, y tenemos que lograr que la fuerza que estamos mostrando ahora la podamos mantener en el tiempo. Bahía en los momentos que avanzó, fue porque mucho se hizo acá. No quiero dejar ninguna frase que tenga que ver con divisiones, Bahía tiene mucha fuerza y en este tiempo tan difícil mostramos coraje”.

“Es absurdo ocultar el número de fallecidos como se dijo, no hay ninguna chance. Me parece que no está bueno hacer esas cosas”.

El reclamo a EDES

“Quiero tener garantías, no solo del máximo esfuerzo. Yo rescato el trabajo de la gente, hay un grupo de jubilados que también lo está haciendo, en situaciones de complejidad. Lo que pretendo como Intendente es tener información en tiempo real y que la empresa no amengüe en la intensidad para recuperar el servicio”.

“El trabajo de la empresa tiene que ser extraordinario y tiene que haber una inversión extraordinaria también. Bahía Blanca se fue degradando en materia de servicios, hay que mejorar mucho en general”.

“La ciudad está doblegada estructuralmente y hay que trabajar en esa línea. En estas poco más de dos semanas que llevo en el cargo, sé que tengo que defender siempre a los vecinos de Bahía. Estoy preocupado por lo que pasó ayer en Oiltanking, un derrame en la ría, vamos a solicitar información y si hay que presentar una presentación judicial lo voy a hacer”.

“En Patagonia y Palihue hay que hacer toda la línea de tendido eléctrico de vuelta. Por eso, entre lunes y martes estaría energizada la ciudad, a excepción de esos dos barrios. Para mí, la emergencia de la tragedia se termina cuando el último bahiense tenga luz”.

“Hay que ir a un esquema de urbanización, no podemos seguir teniendo un cordón sur en esas condiciones. Todos los tendidos aéreos, como cable e internet, también hay que empezar de cero”.

“Yo soy muy creyente. Es un momento difícil, uno siente angustia por mucha gente, que uno sabe que no está bien. Si yo tuviera que elegir entre sufrir esta situación o mirarla desde afuera, elegiría siempre seguir trabajando, articulando con mucha gente que está trabajando muy bien. Estoy muy orgulloso de mi equipo, es un momento muy complejo, pero me siento con fuerza. Creo que si pudimos sostenernos entre todos, no tengo dudas que podremos escribir una historia mucho mejor como ciudad”.

