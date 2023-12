CGT bahiense cancela las marchas contra Milei para ayudar a afectados por el temporal

La Confederación General del Trabajo (CGT) seccional Bahía Blanca manifestó su oposición al DNU del gobierno, pero descartaron realizar movilizaciones por el momento en la ciudad, para dedicarse a las acciones de ayuda a los afectados por temporal que azotó a la ciudad.

“Hoy Bahía Blanca nos necesita. Necesita la solidaridad de todos los gremios. Eso no quita que no tengamos que estar atentos a quienes quieren avasallar los derechos de los trabajadores”, señaló Miguel Aolita en el programa Nunca es Tarde tras una conferencia de prensa la tarde de este martes.

El triunvirato conformado por el líder de comercio, de Camioneros, Roberto Arcángel y de la UOCRA, Carlos Boer, estuvo al frente de la reunión y anunciaron que conformaron una mesa de trabajo con todos los sectores gremiales para hacer seguimiento a las consecuencias del DNU firmado por Milei la semana pasada.

“Lo que expresa el movimiento obrero de Bahía Blanca es que la situación amerita una movilización para manifestar una disconformidad contundente al atropello de la democracia con el DNU publicado por el presidente Milei. Pero en Bahía vivimos una situación muy particular y los gremios estamos avocados en lo que podamos colaborar, ayudando a distintas familias, no podemos desconcentrar a esa gente y convocarlos a una movilización, por lo tanto en Bahía la CGT no va a movilizar por ahora”, señaló Aolita en la conferencia.

En cuanto a las negociaciones de paritarias, Aolita señaló que no es lógico que la Secretaría del Trabajo no vaya a homologar acuerdos por más de 18%, si la inflación es mucho mayor: “Eso nosotros no lo podemos permitir”.

“Lo único es que, se venga lo que venga, todo el movimiento obrero trabajará de forma conjunta”, agregó.

La CGT Bahiense además, publicó un comunicado para expresar su posición sobre el tema del DNU y las movilizaciones.