Fuerte mensaje del Gobierno a la CGT: “Vayan a laburar”

El Gobierno le envió un fuerte mensaje a la CGT, en medio del segundo paro general de la central sindical contra el presidente Javier Milei. Lo hizo a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Que se dejen de joder y vayan a laburar”.

La funcionaria consideró además que la medida de fuerza general es una muestra de “debilidad”, por los ataques que sufrieron quienes salieron a trabajar, y reiteró que enviaron policías a las terminales de colectivos para garantizarles seguridad.

Bullrich dijo en conferencia de prensa junto al secretario de Transporte, Franco Mogetta, en la estación Constitución: “No se puede hablar de acatamiento al paro, esa es una palabra militar, ¿quiénes creen que les dan sentido a esta palabra? Solo los que están sentados cómodamente haciendo sus cuentas mientras millones de argentinos, muchos monotributistas, pierden dinero”.

La ministra de Seguridad le pidió a la gente que todavía no salió a trabajar que lo haga: “Salgan los que todavía no lo hicieron, hay medios de transporte, usen su auto, hay fuerzas desplegadas por todos lados, el país necesita que trabajemos”, y redobló las críticas contra la CGT: “A Alberto Fernández no le hicieron ningún paro”.

Con información de TN