Padrastro apuñalado: “Es un peligro que esté suelto”

Karina, tía del menor que apuñaló a su padrastro, relató en LA BRÚJULA 24 la difícil situación de violencia de género que afectaba a su mamá y que llevó al joven a actuar de esa manera. El adolescente fue entregado a su abuela para convivir en su domicilio.

La mujer contó esta mañana en el programa “Bahía Hoy” que “mi sobrino se cansó de que maltrataran a la madre y sus hermanos. Esto ya venía de hace unos cuantos años. Era verbal y psicológicamente, todo el tiempo”.

Cabe recordar que el herido en cuestión fue identificado como Leonardo Luengo. “Lo denunciaron unas cuantas veces, también había apuñalado a mi cuñado. Era bastante pesado”, referenció.

Y agregó, con indignación y miedo: “Se que ya le dieron el alta, pero no sé dónde está. Es un peligro que esté suelto. Con mi hermana no hemos hablado todavía”.

“Le pegaba, la maltrataba verbalmente. Varias veces le dije que hiciera algo, por ella y por sus hijos. Con él tiene tres, pero más chiquitos”, comentó Karina.

Además, recordó que “hará como unos cinco o seis años que vivían juntos. Mi hermana siempre me pedía ayuda, hemos hecho denuncias anteriores, pero queda todo en manos de la Justicia y no sé si van a hacer algo. Ojalá que se haga algo, porque esto no puede quedar así”.

“Él le prometía que iba a cambiar y ella lo perdonaba. Volvía a la misma situación todas las veces. Mi sobrino necesita ayuda psicológica, para él y sus hermanos. Ojalá le den un apoyo”, consideró.