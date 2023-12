Macaulay Culkin recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

El actor estadounidense Macaulay Culkin, mejor conocido como el inolvidable Kevin McCallister de “Mi pobre angelito” (1990), fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Acompañado por la actriz Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre en la icónica película navideña, Culkin recibió elogios por su talento actoral y el éxito internacional de la película dirigida por Chris Columbus.

“Mi pobre angelito es y siempre será una adorada sensación global… La razón por la que familias de todo el mundo no pueden dejar pasar un año sin verla y amarla es por Macaulay Culkin”, señaló O’Hara, quien llevó a las lágrimas a su viejo compañero de elenco.



Por su parte, Culkin, de 43 años, dio las gracias a sus representantes de toda la vida, y le dedicó el homenaje a su esposa, Brenda Song, y a sus hijos, con unas emotivas palabras.

“Quisiera agradecer a Brenda. Sos mi campeona. Sos la única persona más feliz hoy por mí que yo mismo. No sos solo la mejor mujer que alguna vez conocí, sino también la mejor persona que conocí. Me diste todos mis propósitos, me diste una familia, y después del nacimiento de los chicos, te volviste una de mis tres personas favoritas. Te amo demasiado”, expresó el actor entre lágrimas.



Al final, terminó su discurso con su icónica frase de Mi pobre angelito: “Para terminar, en el espíritu de las fiestas. Sólo quiero decir: Feliz Navidad, animales asquerosos”, expresó, antes de posar junto a su nueva estrella.

Desde su destacado papel, Culkin ha enfrentado altibajos personales y profesionales. Sin embargo, con su estrella en el Paseo de la Fama y proyectos recientes en televisión, como “American Horror Story,” demuestra que su carrera está experimentando un renacimiento y está listo para brillar nuevamente en la industria del entretenimiento.

Con información de Página 12