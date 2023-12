La anécdota de “la vida real” que inspiró la película Mi pobre angelito

En el año 1989, Macaulay Culkin, con tan solo siete años, le preguntó a John Candy en su papel de tío Buck: “¿Quién eres tú?”, generando una memorable escena en la película Uncle Buck (Tío Buck al rescate en Hispanoamérica). Este filme, a pesar de no haber conquistado a la crítica en su momento, logró un moderado éxito en taquilla, recaudando cerca de US$80 millones. Sin embargo, su verdadero impacto se revelaría más tarde, al inspirar a su director, John Hughes, a crear una de las películas navideñas más icónicas de todos los tiempos: Home Alone (Mi pobre angelito).

En aquel entonces, Macaulay Culkin estaba lejos del estrellato que alcanzaría en la década de los 90. A pesar de su temprano inicio en la actuación, su participación en películas para televisión y roles secundarios no le habían otorgado la fama que adquiriría posteriormente. Fue su destacada actuación junto a John Candy en Uncle Buck la que convenció a Hughes de que Culkin podría protagonizar una película por sí mismo.

La escena en Uncle Buck que sirvió como inspiración para Home Alone ocurre cerca del clímax de la película, cuando el personaje de Culkin confunde a los visitantes de su casa con ladrones y utiliza su ingenio y precoz inteligencia para interrogarlos. Convencido de la posibilidad de crear una película centrada en un niño, Hughes ideó la premisa de dejar a un niño de 10 años solo en casa y explorar sus acciones en tal situación. Este concepto, concebido durante sus vacaciones familiares en agosto de 1989, dio lugar a ocho páginas de notas y, a su regreso, a un guion de 44 páginas en nueve días: el primer borrador de Home Alone.

Aunque Hughes fue la mente detrás de la película, su realización no habría sido posible sin la participación de Chris Columbus. En ese momento, Columbus, conocido por sus guiones en películas como Gremlins y The Goonies, había dirigido solo dos películas, Adventures in Babysitting y Heartbreak Hotel, esta última un fracaso que lo hizo pensar que su carrera había llegado a su fin. Sin embargo, el amor de Columbus por la Navidad y la oportunidad de dirigir una comedia navideña le llevaron a aceptar el proyecto de Hughes.

A pesar de las dificultades, como la mala relación con Chevy Chase, la estrella de la película, Columbus logró dirigir Home Alone, haciendo algunos cambios significativos en la historia, como la inclusión del personaje de Marley, el vecino aparentemente aterrador que termina ayudando al protagonista en el clímax de la película. Esta colaboración entre Hughes y Columbus resultó en uno de los mayores éxitos de 1990, convirtiendo a Macaulay Culkin en la estrella juvenil del momento.

El éxito de Home Alone se repitió dos años después con Home Alone 2: Lost in New York, trasladando la acción de Chicago a la Gran Manzana. Ahora, Disney+ planea revivir la magia con un remake protagonizado por Archie Yates y dirigido por Dan Mazer. La producción original de la película también cuenta con una historia fascinante, especialmente en cuanto a cómo 20th Century Fox logró arrebatarle el éxito a Warner Bros.

Fuente: La Nación