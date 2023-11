Villarruel y otra polémica: “Hay mujeres que están abortando chicos a término”

La candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, aseguró este lunes que tanto ella como Javier Milei son “pro vida” y consideran que debería llevarse a cabo una nueva discusión sobre la legalización del aborto. Villarruel expresó su preocupación al denunciar que hay mujeres que están practicando abortos en etapas avanzadas del embarazo.

“Nosotros somos pro vida, para nosotros tiene que haber una discusión respecto de esto”, afirmó la libertaria en una entrevista con TN. En su opinión, esta discusión debería basarse en argumentos científicos y seriedad, alejándose de enfoques ideologizados que, según ella, caracterizaron la discusión de la ley en 2020.

A pesar de su postura sobre el aborto, Villarruel considera que el tema no es de máxima urgencia en el contexto actual, donde la economía se encuentra desorbitada, dificultando aspectos cotidianos como el comercio, la vivienda y la seguridad. No obstante, no especificó en qué momento de un eventual gobierno de La Libertad Avanza se impulsaría esta discusión.

"Hoy hay mujeres que están abortando chicos a término"



Respecto a la propuesta de Javier Milei de realizar un plebiscito sobre el aborto, Villarruel respaldó la idea y argumentó que la ley actual en Argentina permite la interrupción del embarazo hasta el momento del parto, citando casos donde se alegan problemas psicológicos como justificación.

Villarruel subrayó la importancia de abordar el tema del aborto, pero sugirió que debería hacerse de manera cuidadosa y con una base más científica, alejándose de lo que considera desviaciones del espíritu original de la ley de aborto aprobada en 2020.

Es importante destacar que la ley actual en Argentina permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14, y después de ese plazo solo en casos de violación o riesgo para la vida o la salud de la persona gestante.

Con información de Perfil