Jornadas a puro básquet en Bahía en Villa Mitre y Bahiense del Norte

Este fin de semana Bahía Blanca recibe tres instancias de la Liga Federal Formativa CAB para las categorías U12 (definición), U13 Femenino (segunda fase) y U15 Masculino (cuadrangular interregional).

BAHIENSE Y VILLA MITRE RECIBEN LA DEFINICIÓN DE U12 MIXTO

La Liga Federal Formativa para la categoría U12 Mixto tendrá su definición en la ciudad de Bahía Blanca para su final A y B. Bahiense del Norte será el anfitrión de la primera, mientras que Villa Mitre lo hará con la segunda.

Este torneo es el primero en la historia de CAB con esta modalidad, en la que participaron 30 equipos divididos en cinco zonas a lo largo del país. El U12 no registraba competencia bajo la estructura de Liga Federal y el 2023 fue su debut, con un formato novedoso de disputa de ocho cuartos de seis minutos en enfrentamientos 5 vs 5.

Para este torneo se eligió disputar los partidos en la misma cancha y se compartieron los espacios de comidas y esparcimiento, para que los jóvenes deportistas pudieran vivir la experiencia entre todos, generar vínculos y vivencias con el resto de los planteles.

La final A se desarrollará en el Manu Ginóbili de Bahiense del Norte, con la participación del local e Institución Sarmiento, Regatas Corrientes, Regatas de Resistencia e Independiente de Neuquén.

Los encuentros de cada zona se desarrollarán en formato todos contra todos a lo largo de tres jornadas. Cada equipo disputará un total de cuatro partidos y al final se coronarán dos campeones, uno de la Zona A y otro de la Zona B.

Bahiense del Norte ganó su grupo en la etapa clasificatoria, mientras que Villa Mitre fue uno de los mejores segundos por lo que encabezará la definición de la zona B.

En el José Martinez los tricolores recibirán a Obras Sanitarias, Tokio de Posadas, Villa San Martín de Resistencia y Perfora de Plaza Huincul.

Todos los encuentros serán transmitidos via Streaming por Basquetpass en Youtube y tendrán además sus eventos de apertura y cierre respectivo.

CRONOGRAMA DE PARTIDOS – LIGA FEDERAL U12

La definición de la zona A y la B contará con los siguientes juegos a partir del viernes 10 de Noviembre hasta el domingo 12.

Viernes 10/11

18.00hs – Zona A – Bahiense del Norte vs Independiente de Neuquén – Cancha Bahiense del Norte

18.00hs – Zona B – Obras Sanitarias vs Villa Mitre – Cancha Villa Mitre

20.00hs – Zona A – Regatas Corrientes vs Regatas de Resistencia – Cancha Bahiense del Norte

20.00hs – Zona B – Perfora vs Tokio de Posadas – Cancha Villa Mitre

Sábado 11/11

10.00hs – Zona A – Institución Sarmiento vs Regatas Corrientes – Cancha Bahiense del Norte

10.00hs – Zona B – Villa San Martín vs Perfora – Cancha Villa Mitre

12.00hs – Zona A – Independiente de Neuquén vs Regatas de Resistencia – Cancha Bahiense del Norte

12.00hs – Zona B – Villa Mitre vs Tokio de Posadas – Cancha Villa Mitre

16.00hs – Zona A – Bahiense del Norte vs Regatas de Resistencia – Cancha Bahiense del Norte

16.00hs – Zona B – Obras Sanitarias vs Tokio de Posadas – Cancha Villa Mitre

18.00hs – Zona A – Insitución Sarmiento vs Independiente de Neuquén – Cancha Bahiense del Norte

18.00hs – Zona B – Villa San Martín vs Villa Mitre – Cancha Villa Mitre

Domingo 12/11

10.00hs – Zona A – Bahiense del Norte vs Regatas Corrientes – Cancha Bahiense del Norte

10.00hs – Zona B – Obras Sanitarias vs Perfora – Cancha Villa Mitre

12.00hs – Zona A – Institución Sarmiento vs Regatas de Resistencia – Cancha Bahiense del Norte

12.00hs – Zona B – Villa San Martín vs Tokio de Posadas – Cancha Villa Mitre

15.00hs – Zona A – Independiente de Neuquén vs Regatas Corrientes – Cancha Bahiense del Norte

15.00hs – Zona B – Villa Mitre vs Perfora – Cancha Villa Mitre

17.00hs – Zona A – Bahiense del Norte vs Institución Sarmiento – Cancha Bahiense del Norte

17.00hs – Zona B – Obras Sanitarias vs Villa San Martín – Cancha Villa Mitre

EL U15 M Y EL U13 F TENDRÁN ACTIVIDAD ESTE FIN DE SEMANA

El Manu Ginóbili también será sede de las series para U15 Masculino y U13 Femenino que se encuentran en instancias Nacionales en busca de un lugar en la definición.

Los chicos dirigidos por Jorge David están en la etapa de disputa de los cuadrangulares interregionales y serán anfitriones de Club 3 de Febrero, Sol de Mayo de Viedma y Club Cipolletti.

Los mejores de cada cuadrangular y los dos mejores segundos se clasificarán a la siguiente instancia de la Liga Federal Formativa U15.

El resto de los cuadrangulares también contará con participación bahiense, ya que Napostá, al mando de Leonel Alemañy estará jugándose su pase en Carmen de Patagones, junto a San Miguel de Rio Gallegos, Obras Sanitarias y los locales de Jorge Newbery.

CRONOGRAMA U15 M – EN BAHIENSE DEL NORTE

Sábado 11 de Noviembre

11 hrs – Bahiense del Norte vs Cipolletti

11 hrs – Tres de Febrero vs Sol de Mayo

19 hrs – Ganador de 1 vs Perdedor de 2

19 hrs – Ganador de 2 vs Perdedor de 1

Domingo 12 de Noviembre

11 hrs – Ganador de 1 vs Ganador de 2

11 hrs -Perdedor de 1 vs Perdedor de 2

EL U13 FEMENINO DE BAHIENSE QUIERE SEGUIR AVANZANDO

Las U13 de Bahiense del Norte disputarán la segunda etapa Nacional de la Liga Federal Formativa recibiendo a Deportivo Berazategui, El Biguá y a Deportivo Perfora.

Sábado 11 de Noviembre

15 hrs – Bahiense del Norte vs Biguá

15 hrs – Pérfora vs Berazategui

21 hrs – Ganador 1 vs Perdedor 2

21 hrs – Ganador 2 vs Perdedor 1

Domingo 12 de Noviembre

15 hrs – Ganador 1 vs Ganador 2

15 hrs – Perdedor 1 vs Perdedor 2

Fuente: ABB