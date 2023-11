Los goleadores de Huracán y Bella Vista ya viven la final por el Oficial

Por Franco Bahl Bariani

Twitter: @franbahlbariani

Este sábado Huracán y Bella Vista jugarán la gran final del torneo Clausura del Oficial y los dos tienen un objetivo: ganar o ganar.

Si gana el Globo, será el campeón de la temporada 2023 en la Primera División A. Por haber sido el ganador del Apertura y de coronarse en el Clausura. Pero si gana el Gallego, será el ganador de los playoffs del Clausura y jugará un partido más en cancha neutral ante el mismo rival para definir al ganador del Clausura.

El encuentro será en el Bruno Lentini desde las 16 horas y se jugará sin público visitante.

Dos de los goleadores de los equipos palpitaron el choque en LA BRÚJULA 24.

Por el lado del Globo, Brian Scalco indicó que “estamos muy bien desde lo grupal y lo colectivo. Hay un plantel que se hizo muy fuerte con chicos jóvenes que llegaron en busca de ser importantes en el plantel y lo han logrado. Muchos chicos llegaron a buscar cosas importantes y ganar la Liga no es nada fácil. Sabemos que tenemos del otro lado a Bella Vista que ha sido difícil todo el año, pero tenemos con qué para ganarle”.

“Nosotros queremos cerrarlo lo antes posible, y se da justo una final cuando tenemos fecha libre en el Federal Amateur y nos permite trabajar enfocados en este partido tan importante”, remarcó Scalco.

Por último, destacó que en lo personal “años anteriores llegaba a esta fecha con muchos dolores y cansancio, pero hicimos un trabajo muy bueno con el profe y no he tenido problemas físicos. Después desde lo futbolístico muy bien, ya que hemos jugado las dos finales –del Apertura- y no hay nada más lindo q jugar este tipo de partidos”.

Mientras que por el lado del Gallero, el oriundo de Coronel Suárez, Franco Pane, sostuvo que “nos preparamos bien, con las mismas ganas que el equipo rival, estamos entrenando para poder dar batalla en los 90 minutos”.

“Con el equipo vamos paso a paso, primero queremos afrontar este partido de la mejor manera y poder dar lo mejor de cada uno”, agregó.

Sobre el triunfo por penales ante Villa Mitre, en el que le tocó ser suplente, ingresar los últimos 15 minutos y anotar el penal decisivo, opinó que “me tocó ir de suplente, poder entrar y convertir el quinto penal, uno se entrena para estar entre los once pero hay una competencia interna muy buena y muy sana, que después Daniel (Correa) va a plantear el mejor once para el fin de semana”.

“Me adapté bien gracias al grupo que tenemos, que me hicieron sentir como en casa desde el día uno. Y en lo personal estoy muy contento por el año que vengo teniendo”, cerró Pane.