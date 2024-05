Semana clave para los argentinos en Libertadores y Sudamericana

Luego de una semana de ‘descanso’, los once equipos argentinos que compiten en la fase de grupos de las Copas Libertadores y Sudamericana se enfrentan a días que serán clave en sus aspiraciones para avanzar de ronda. Algunos podrán asegurar su lugar en octavos de final, como River y Racing, otros quedarse sin chances de ser primeros, como Boca, y algunos buscan ganar para no quedar eliminados, como sucede con San Lorenzo. Además, sueñan con la clasificación Estudiantes, flamante campeón de la Copa de la Liga Profesional, Talleres y Rosario Central en el máximo torneo continental, y Argentinos, Lanús, Belgrano y Defensa y Justicia en el segundo en importancia.

River es uno de los únicos tres equipos con puntaje ideal en la Copa Libertadores. Con tres ganados sobre tres, lidera el Grupo H con nueve puntos, seis goles a favor y apenas uno en contra. Este martes a las 21.00 visitará a Nacional, su inmediato perseguidor con seis unidades, y en caso de ganar, le sacará seis de diferencia y, si Libertad (3) no le gana a Deportivo Táchira (0) en Venezuela, se asegurará un lugar en octavos de final.

La contraparte es San Lorenzo, que debutó con un buen empate ante Palmeiras en el Nuevo Gasómetro, todavía con Rubén Darío Insúa, pero luego cayó con Independiente del Valle y en la última presentación sufrió una agónica derrota contra Liverpool en Uruguay. El Ciclón, ahora dirigido por Leandro Romagnoli, va último con un punto y este jueves recibirá a los ecuatorianos (4) en búsqueda de seguir con vida en el certamen. Si pierden y los brasileños (7) suman ante los uruuayos (4), ya serán inalcanzables y solo un milagro los depositará en octavos.

Talleres es otro de los equipos con chances de clasificar. Con dos triunfos y un empate, lidera le Grupo B con siete puntos y, si le ganan a Barcelona de Guayaquil (2) y Cobresal (1) no vence a San Pablo (6), avanzarán de ronda.

El flamante campeón del fútbol argentino, Estudiantes, integra la zona más pareja. La derrota que sufrió ante Gremio en La Plata lo dejó con cuatro puntos en el tercer lugar, por detrás de Huachipato (5) y The Strongest (4), al que enfrentará este jueves a las 21.00 en La Paz. Por último, Rosario Central está segundo en el Grupo G con cuatro puntos, por encima de Caracas (1) y Peñarol (3) pero por debajo de Atlético Mineiro (9), a quien recibirá en Arroyito, sin público, este martes desde las 19.00 en búsqueda de seguir en la pelea por meterse en octavos.

Racing busca sellar la clasificación y Boca puede quedar segundo en la Sudamericana

A diferencia de la Copa Libertadores, en la Sudamericana no es lo mismo terminar primero o segundo del grupo. Los líderes clasificarán directo a los octavos de final, mientras que los escoltas jugarán una instancia anterior contra los terceros del máximo certamen continental. Es por eso que la visita de Boca a Sportivo Trinidense cobra una mayor importancia. El Xeneize, que viene de perder feo en Brasil con Fortaleza, es segundo con cuatro puntos y deberá ganarle a los paraguayos (3) y esperar que los brasileños (9) no hagan lo propio en Bolivia ante Nacional Potosí (1). Si Fortaleza gana y Boca no, los de Diego Martínez ya no tendrán chances de ser primeros.

Por su parte, Racing (9) comenzó con puntaje ideal al derrotar 2-0 a Sportivo Luqueño (0), 3-0 a Bragantino (6) y 2-1 a Coquimbo Unido (3). Este jueves a las 21.00 visitará Brasil y, en caso de ganar, le sacará seis de ventaja a los de la bebida energética, pero además aseguará seguir compitiendo porque ni los paraguayos ni los chilenos podrán alcanzarlos.

Defensa y Justicia quedó complicado con su derrota ante Independiente Medellín. Tercero con cuatro puntos, el Halcón deberá visitar la difícil altura de Always Ready (7) y esperar que el DIM (6) no le gane a Universidad César Vallejo (0) para aspirar a seguir con chances.

En el Grupo C, Belgrano comparte el liderato con Inter de Porto Alegre, ambos con cinco puntos. El Pirata recibirá a Delfin (4), mientras que los del Chacho Coudet irán a Bolivia para enfrentar a Real Tomayapo (1).

Argentinos Juniors, que cayó en semis de la Copa de la Liga, va puntero del Grupo F con seis unidades y se medirá con su escolta, Racing de Montevideo (5) en Uruguay para empezar a sellar la clasificación, mientras que Corinthians (4) y Nacional (1) jugarán en Paraguay.

Por último, Lanús también es líder de su Grupo, el G, con siete puntos. Ahora visitará a Deportivo Garcilaso (4) mientras Cuiabá (5), el escolta, recibirá a Metropolitanos (0) en Brasil.

Fuente: TyC Sports