Alerta por casos de triquinosis: Baylac recordó cómo transitó la enfermedad

En las últimas horas, desde la secretaría de Salud del municipio de Adolfo Gonzales Chaves emitieron un importante comunicado de alerta ante un brote de triquinosis que se ha detectado en los últimos días en los distritos de la región.

Uno de los que contrajo la enfermedad tiempo atrás es el histórico dirigente radical, Juan Pablo Baylac, quien en diálogo con LA BRÚJULA 24 recordó la forma en la que atravesó aquel difícil trance. Se trata una patología parasitaria causada por las larvas y parásitos adultos de nematodes del género Trichinella.

“Me la pesqué comiendo chorizos en uno de los descansos que está camino a Sierra de la Ventana, en la década del 80. Es una enfermedad que te queda encapsulada toda la vida, afecta los músculos y te da fiebre. Si la llegás a pescar otra vez, puede ser peligroso”, resaltó Baylac, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y agregó: “No tuve secuelas, en ese momento sentí que se me descamaba la piel sobre los ojos. Tuve que ir a Buenos Aires porque tuve síntomas similares a la leucemia. Me chequearon y me enviaron al Hospital Ramos Mejía para que me traten la triquinosis”.

“No sentía fuerzas ni para abrir una puerta, hoy las enfermedades se tratan con nuevas tecnologías y no son tan serias ni graves. En ese momento fuimos muchos los que adquirimos la enfermedad, más de 30 pacientes. Viajaba mucho a la Comarca para jugar al golf. Además, en ese entonces integraba un equipo de baby fútbol, donde era el arquero”, analizó.

Por último, advirtió: “Siempre trato de cuidarme. Pregunto cuando compro chacinados si tiene los estudios hechos”.