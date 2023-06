Fabaro: “Me preocupa que haya dirigentes que defiendan la represión”

El dirigente radical Carlos Fabaro cuestionó en duros términos la represión en Jujuy y, en contacto con La Brújula 24, dijo que “me preocupa que haya dirigentes que la defiendan”.

Contrario a la visión de Juan Pablo Baylac sobre dicho tema, quien también expuso sus argumentos en este medio, Fabaro consideró que “hoy me preocupa mucho que luego de haber luchado tanto, cuando se están por cumplir 40 años de la consolidación de la democracia, de la salida de la época más oscura de nuestra historia, haya funcionarios, dirigentes y personas que avalan la represión violenta que estamos viendo por parte del gobierno de Jujuy y que es una represión dirigida a callar las voces del pueblo”.

“Acá no hay ninguna intervención ajena a la provincia en las movilizaciones, que no son producidas hace un par de horas ni de días, sino que vienen de hace meses. Por un lado están los docentes que reclaman cuestiones salariales y luego está la gente que se queja por una pretendida reforma constitucional que no tuvo prácticamente discusión”, contó.

Y agregó: “Esto lo hizo el Gobernador, desconociendo una convención constituyente y arrogándose parte de Emperador. Y ocasionó lo que estamos viendo porque se creyeron el personaje que vienen manifestando hace bastante tiempo, el de endurecer posiciones y promover la violencia constante”.

“Lo vemos escalando en toda la dirigencia de Juntos por el Cambio, asumen como una cualidad positiva la represión y la violencia, en función de un presunto orden. Acá no hay forma para alguien que dice defender la democracia de no estar en contra de la represión violencia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se expresó muy duramente en el día de ayer. Creo que en lugar de potenciar estas cuestiones de maltrato al propio pueblo, debe sentarse Gerardo Morales a dialogar y superar esta situación por los métodos que provee la democracia. No hay lugar para la represión salvaje que está aplicando”, manifestó.

“No voy a entrar en discusiones de cuarta promovidas cuando se carece de argumento, por eso se ponen a agraviar al interlocutor”. (en respuesta a Baylac)

“Los 170 heridos que hay en Jujuy son manifestantes del pueblo. No hay una injerencia de militantes de otros lugares. Hasta el mismo Gobernador Morales, que acusó con tuits mentirosos y luego tuvo que borrar, porque era una foto del año pasado del Conurbano”.

“La dirigencia radical debe promover la paz, no represión. El mensaje de un demócrata no debe ser ese, no con la detención de más de 170 manifestantes. El pueblo de Jujuy está pidiendo algunas cuestiones al gobierno y no están siendo escuchados, por eso se genera la tensión. Lo que hay que hacer es respetar la voluntad popular en la manifestación, en todos los ámbitos, pero no salir a defender los mecanismos represivos de las dictaduras militares”.