“Antidemocráticos se disfrazan de partidos políticos y sacan 25% de los votos”

El intendente Héctor Gay encabezó el acto por los 40 años de la democracia, realizado esta mañana en el recinto del Honorable Concejo Deliberante y lanzó una enérgica defensa de este modelo que dejó atrás un proceso triste y negativo para los argentinos.

“Es un motivo de orgullo compartir esto por todo lo que significa. Solamente los que vivimos aquellos momentos le damos la dimensión e importancia que tuvo el 30 de octubre de 1983 y el posterior 10 de diciembre. Algunos de los grandes actores de aquella época ya no están, como es el caso de Raúl Alfonsín, padre de la democracia moderna”, sostuvo Gay en su discurso.

Luego, consideró que “Nos complace tener la presencia de Juan Carlos Cabirón, para quien pido un muy fuerte aplauso. Él es sin duda un símbolo, como tantos otros, pero le tocó encabezar el Ejecutivo municipal”.

“Muchos votamos por primera vez hace 40 años, hacía 10 que no se elegía para cargos ejecutivos, por eso fue una fiesta. Seguramente, en todos estos tiempos en los que aprendimos y fortalecimos el espíritu democrático, debemos ser responsables y maduros para hacer autocrítica”, afirmó el jefe comunal.

Paralelamente, advirtió que “aquella democracia con la que soñamos y que reflejaba Alfonsín en sus discursos con el concepto de que con ella se come, se educa nos hace sentir en deuda. No fue lo brillante y constructivo que anhelábamos, pero hemos avanzado, nadie duda de la importancia de vivir en este consenso democrático”.

“Los problemas se arreglan con más y mejor democracia. Como ciudadanos debemos tener responsabilidad, más allá de que como funcionarios podamos ocupar un cargo de manera circunstancial”, comentó, promediando su testimonio.

Y diferenció: “La democracia no es ir a votar cada dos años y eso lo deben entender las generaciones que no vivieron el proceso previo a 1983, más allá de que un determinado porcentaje de la gente no le importaría estar en otro régimen si mejorar su calidad de vida, lo que entraña cierto peligro. hay que insistir para que todos participen, más allá de las imperfecciones que ha tenido nuestra democracia al no dar las respuestas deseadas y tampoco las da hoy en día”.

“Hay que profundizar valores, más en una fecha como esta. Debemos estar alertas en el día a día porque siempre surgen en todo el mundo, incluso aquellos que padecieron el Holocausto o la Segunda Guerra Mundial a sectores profundamente antidemocráticos y autoritarios, disfrazados bajo un partido político, sacan 18, 20 o 25% de los votos, incluso en países adelantados. Eso no ocurre solo en Argentina”, confirmó Gay.

Al cierre, explicó: “Quiero agradecer a Federico Susbielles que va a asumir el 10 de diciembre y con quien nos hemos comprometido a tener una transición que honre estos 40 años de democracia porque hace 20, un intendente, por distintas circunstancias, no le entrega el mando a otro como debe ser. Tener más y mejor democracia es el sentimiento que nos debe embargar en un día como el de hoy”.