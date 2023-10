“El Islam condena la violencia”, dijo un referente musulmán en Argentina  

En las últimas horas, Hamas desafió a Israel con el llamado a “una Guerra Santa” a nivel global. La escalada de violencia en Medio Oriente que tiene en vilo al mundo parece estar lejos de terminar. Muy por el contrario.

Marwan Gill, Presidente de la Comunidad Musulmana Ahmadía en la Argentina habló al respecto con el equipo del programa “Bahía Hoy”, por LA BRÚJULA 24, y repudió lo que está ocurriendo desde el pasado sábado.

Primero, señaló que “en mi función como Imán, quiero expresar mi solidaridad, mis condolencias con todas las víctimas que sufren por el ataque terrorista de Hamás en Israel. Hemos escuchado y visto muchos argentinos que están esperando noticias de sus familiares que fueron tomados como rehenes”.

“Quiero manifestar mi repudio categóricamente a cualquier acto de violencia contra civiles. El Islám nos enseña que asesinar una vida inocente es como asesinar a toda la humanidad. Y ahí no se hace ninguna distinción, la vida de todo ser humano debe ser prioridad”, consideró.

De igual modo, aclaró que “repudio el ataque de Hamás y, por otro lado, también el ataque del ejército israelí en Gaza y especialmente contra los niños”.

A modo de análisis, Marwan Grill dijo que “no solamente se polarizó el conflicto en Medio Oriente, sino que por todo el mundo lo importamos y es realmente terrible”. “No hablamos de cifras económicas, hay que ponerse en la piel de miles de muertos, cifra que sigue aumentando y hablamos de seres humanos. Es una desgracia, es una mancha para la humanidad”.

“Como no se puede echar la culpa al judaismo por las acciones del gobierno israelí, tampoco no se puede echar la culpa al Islam por cualquier acción de un grupo. Se define por sus propias fuentes, que un grupo grite ‘allahu akbar’ no significa que el Islam permita la matanza de civiles, matar a mujeres y niños. Entonces es importante señalar que no es una guerra religiosa entre judíos y musulmanes, es una guerra por intereses geoplíticos, con base en un conflicto territorial”, consideró.

Y cerró: “Un médico cuando trata una enfermedad no mira sólo los síntomas, busca los orígenes. Y acá no hay que limitar el análisis solamente al ataque reciente”. “El Islam condena la violencia, Hamás y otros grupos quieren lavar la cabeza de los jóvenes utilizando ciertos términos religiosos, pero si se analizan encontramos contradicciones muy marcadas en ese sentido, porque el Islam defiende la vida”.