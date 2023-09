Grave ataque de pánico de Holder

Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal en el aire de La Brújula 24. Porque todo lo que tenés que saber del mundo del espectáculo lo encontrás en el programa “Hora Pico”.

“La guerra está en el streaming, ya mostraron la nota de Messi con Granados. Pero por primera vez está ganando Olga la va ganando a Luzu”, comenzó la especialista.

El ataque de pánico

Y habló del bailando. En especial, del grave ataque de ansiedad de Tomás Holder en vivo. “Hay gente que le cree y otros que no. Yo conociéndolo diría que es verdad, porque está con psicóloga y es un chico muy nervioso. Hay todo un tema con el papá, personal, y evidentemente no lo pudo controlar. Estuvo ahí llorando, llegó la ambulancia y lo salvó Polino, eso fue lo bueno”.

Holder cuenta que lucha con los ataques de panico #LAM pic.twitter.com/Qh8YNZtD8l — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) September 21, 2023

La salud de Gasalla

“Sigue mal, tiene una enfermedad degenerativa, internado en un geriátrico de nivel. Parece que tuvo una complicación estomacal y lo tuvieron que internar para zafar”.

La china Suárez A Montevideo

Estuvo viviendo en la ciudad para filmar junto al catalán Marc Clotet una película para Star Plus y ahora ahina Suárez volverá a Montevideo para revolucionar este sábado.

La actriz llegará acompañando a Ecko para su recital en el Parque Roosevelt y hará un vuelo rasante por la ciudad donde fue noticia por estas horas por una denuncia mediática por parte de la mujer de un jugador de fútbol uruguayo. “Estuve hablando con ella y no sabe lo que está pasando, cuando ya te crean una fama es así. Me llamó bastante la atención, ella me dijo que no tiene idea de quién es este futbolista”, contó Ubfal.

