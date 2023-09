TC: Todino correrá con Ford en 2024

Germán Todino es uno de los protagonistas de la actual Copa de Oro del Turismo Carretera con una Dodge alistada por el equipo Maquin Parts Racing. El piloto tiene pensado realizar cambios pensando en la próxima temporada y todo indica que en 2024 se subirá a un Ford, aunque todavía resta definir con qué modelo será, si lo hará con un Falcon o un Mustang.

Todino confirmó que cambiará de marca: “Es la idea, todavía no se bien si será con Falcon o con Mustang. Vamos a esperar un poquito. Pero sí, la idea es correr con Ford”.

Con respecto a su futuro dentro del equipo que integra actualmente, el piloto de Rivera contó: “Si no me bajan, voy a continuar. Tenemos un gran equipo”. El Maquin Parts cuenta con el Ford que utilizaba Josito Di Palma, por lo que puede ser una de las alternativas para el momento del cambio de marca de Todino: “La idea no está clara todavía, si en ese o en uno nuevo. Después de San Nicolás decidiremos”, confesó el piloto.

