TC: Santero, inalcanzable en Viedma

Julián Santero ganó la Final que el Turismo Carretera disputó este domingo en Viedma por la 2ª fecha del campeonato. El piloto del LCA Racing completó un fin de semana inmejorable sumando el máximo de puntos posibles que le permitieron convertirse en el nuevo líder del campeonato. Mariano Werner (Ford Mustang) y Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) completaron el podio.

Con su Ford, Germán Todino (Rivera) quedó 12º; mientras que a bordo del Chevrolet, Sergio Alaux (Pigüé) debió desertar de la carrera de manera temprana.

Así vivimos la gran final de la 2da fecha del @actcargentina en #viedma! 🏁

Un orgullo poder tener esta competencia nuevamente en nuestra ciudad 🤩👏🏼#turismocarretera #tc #viedma #viedmacomunidad pic.twitter.com/SaPrRX27Cb — Municipalidad de Viedma (@MuniViedma) March 17, 2024

Santero dio una muestra de carácter digna de un candidato al título. Jugándose a todo o nada en la largada, consciente que, tal vez, era la única oportunidad de torcerle el brazo a Werner. Y allá fue, emparejando la marcha del Mustang y yendo a la par en otras curvas para zambullirse en la punta en la primera curva hacia la izquierda.

De ahí en más, los 2 candidatos de Ford fueron los protagonistas absolutos de una carrera donde no hubo otros candidatos, ya que Valentín Aguirre (Chevrolet), que largó 3º, quedó rápidamente afuera de la pelea, en gran parte por el gran potencial que mostraron los 2 modelos el Óvalo, quienes intercambiaron récords de la pista vuelta tras vuelta sin perderse pisada.

Con un auto rendidor y sin fisuras, el mendocino también dio una clase de manejo y concentración ante un Werner agazapado que esperaba el error de su rival para recuperar lo perdido en la largada. Especialmente en el último tramo de la carrera donde los 3 ingresos del auto de seguridad le agregaron un toque de suspenso a la definición.

Pero Santero estaba decidido a ganar, y así lo demostró en cada uno de los relanzamientos, clausurando cualquier intento del actual campeón del Turismo Carretera. Así, el piloto nacido en Guaymallén alcanzó su 8º triunfo en la categoría (el 5º con el Ford), un éxito que lo convierte en uno de los serios candidatos a la corona.

“Tuvimos un ritmo increíble. Una gran largada, con Mariano respetándome, algo que agradezco y felicito. Lo más difícil fue defenderme en los relanzamientos porque sabía que Werner me iba a atacar siempre. Feliz porque cumplimos el objetivo principal que es ganar para poder ser campeón. Y lo hicimos temprano, de buena manera y con un buen ritmo. Ojalá tenga la regularidad para pelear el título”, declaró el flamante ganador que ahora mira a todos desde arriba en el TC.

Autos de nueva generación

Mariano Werner y Marcos Quijada cerraron el podio patagónico con 2 de los prototipos de los autos de Nueva Generación, el 3º que consiguen los nuevos modelos que debutaron de gran forma en la carrera pasada en El Calafate que coronó a Tobías Martínez como el sorpresivo ganador a bordo del Torino versión 2024.

El piloto del Fadel Werner Competición se mostró competitivo a lo largo de todo el fin de semana. De hecho ganó la serie más veloz, largó adelante en la Final (en El Calafate lo hizo desde el 3º puesto) y si no pudo llevarse la victoria fue porque se topó con un Santero dispuesto a llevarse todo.

“Quiero felicitarlo a Julián porque me pasó muy bien en la largada. Me voy muy conforme con lo que hicimos el fin de semana, aunque todavía me queda trabajo para lograr la confianza plena en el auto. En un tramo de la carrera se me ensució mucho el parabrisas por el aceite que derramó el auto de Santero y no podía ver bien en los internos. De todas formas el resultado es muy positivo”, expresó Werner que logró su 1º podio con el Mustang y avanzó al 4º puesto de la tabla de posiciones.

Por su parte, Marcos Quijada tuvo un domingo inolvidable que lo llevó del 8º puesto en la largada al 3º final. Un resultado que no solo le permitió obtener su 1º podio en la “máxima”, sino convertirse en el primero en ubicar al modelo Chevrolet Camaro entre los 3 mejores de una carrera de TC. Un resultado que sin dudas quedará en la estadística histórica.

“Estoy súper contento, realmente todavía no caigo, no lo puedo creer… Fue una carrera súper exigente e intensa. Ahora tenemos que seguir en este camino, conociendo y exprimiendo el auto lo máximo posible. Este día no me lo voy a olvidar más”, declaró el joven de 21 años, una de las figuras emergentes en esta nueva etapa del TC.

Final – TC – 2ª fecha – 26 vueltas- Viedma

Pos. Piloto Mca. Tpo.Dif. 1 Santero J. F 48m33s394 2 Werner M. F M 0.654 3 Quijada M. Ch C 1.007 4 Gini E. Ty 2.033 5 Urcera J. M. F 2.786 6 Chapur F. D 3.195 7 De la Iglesia L. D 3.778 8 Ebarlín J. J. Ch 4.310 9 CatalánMagni J. T. F 4.881 10 Ardusso F. Ch 5.691 11 Lambiris M. F 5.854 12 Todino G. F 6.400 13 Martínez A. F 6.914 14 Fritzler O. D 7.219 15 Álvarez S. D 9.923 16 Jakos A. Ty 10.624 17 Benvenuti J. C. Ch 10.630 18 Agrelo M. D 10.907 19 Risatti R. Ch C 11.373 20 Ferrante G. Ty 11.504 21 De Carlo D. Ch 13.122 22 Iribarne F. Ch 13.145 23 De Benedictis J. B. F M 13.966 24 Londero A. F 14.716 25 Trucco J. M. D C 14.935 26 Garbelino J. D 16.674 27 Candela K. T 17.092 28 Fontana N. Ch 21.962 29 Carinelli A. D 22.355 30 Bonelli N. F 32.964 31 Martínez T. T NG 37.322 32 Spataro E. F 1 VTA 33 Ciantini D. Ch 1 VTA 34 Abella S. T 1 VTA 35 Aguirre V. Ch 3 VTAS 36 Mangoni S. Ch 5 VTAS 37 Ledesma C. Ch C 5 VTAS 38 Jalaf M. F 5 VTAS 39 Cotignola N. T 5 VTAS 40 Craparo E. D 7 VTAS 41 Vázquez M. D 8 VTAS 42 Mazzacane G. Ch 11 VTAS 43 Alaux S. Ch 14 VTAS 44 Trosset N. F M 20 VTAS 45 Castellano J. D 21 VTAS 46 Landa M. T 24 VTAS

Fuente: LB24 / Solo TC.