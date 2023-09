La bahiense que fue alcanzapelotas y ahora le metió un gol a Boca

El nombre de Delfina Lombardi es de esos que quedan dando vueltas en los pasillos Monumental. La jugadora de las Inferiores de River quedó en la memoria de los hinchas luego de su participación clave en el triunfo 1-0 ante Unión, cuando le alcanzó la pelota rápido a De la Cruz, generando así la jugada que terminaría en gol de Nacho Fernández.

Ahora su nombre vuelve a ser tendencia ya que la joven delantera bahiense de 17 años se dio el lujo de convertir, nada más ni nada menos, que en un superclásico. La número #7 anticipó a la defensa Boca en un córner y, con un buen toque, metió el 2-0 a los 39 minutos, poniendo la pelota bien contra el palo. De este modo, la bahiense pudo festejar en la goleada 4-0 de la Sub 19 a su par xeneize, cumpliendo un nuevo sueño en su corta carrera futbolística.

Y es que Lombardi fue parte de un partido en el que las juveniles de River fueron muy superiores desde el arranque. Antes de que llegara el gol de Delfi, Sofía Domínguez había abierto el resultado de penal a los 19 minutos. Luego, ya en el segundo tiempo, la distancia se amplió aún más con goles de Ludmila Galli y Camila Duarte.

Así, Lombardi tuvo otro día inolvidable, similar a aquella noche ante Unión en donde su nombre se hizo tendencia y generó los elogios de Martín Demichelis y Nacho Fernández, quien indicó que “se lleva todos los méritos. Estuvo muy bien en alcanzar la pelota rápido”. Ahora pasó de ser la alcanza pelotas héroe a convertirle a Boca en la cancha auxiliar, la cual está a unos pocos metros del Monumental, acaso el escenario en el que sueña con repetir junto a la Primera dentro de no mucho tiempo.

La Sub 14 hizo historia en el superclásico

Lo cierto es que la Sub 19 no fue la única categoría femenina que festejó en la cancha auxiliar del Monumental. La Sub 14 también le ganó a Boca y consumó así el primer triunfo oficial en la historia de la categoría. Fue 1-0 con gol de Sofía Solohaga, que agrandó aún más la alegría en Núñez por sellar el triunfo en un partido histórico. Por otro lado, la Sub 16 protagonizó el partido más parejo: fue victoria del CARP 3-2.

El superclásico de Primera, el viernes

La Primera de River buscará seguir con la buena racha ante Boca este viernes, cuando a partir de las 15.10 se dispute el superclásico en el River Camp, por la fecha 5 de la Copa de la Liga femenina. El conjunto de Daniela Díaz marcha sexto con cuatro puntos en la zona A y viene de empatar ante Belgrano, mientras que las Xeneizes están primeras con puntaje ideal en la zona B. ¿Se mantendrá la tendencia que marcaron las Inferiores?

Fuente: Olé