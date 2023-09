La columna de la Ubfal: El Trece duda por el bajo rating de Los 8 Escalones

La periodista de espectáculos, Laura Ubfal, sintetizó en LA BRÚJULA 24 las noticias más destacadas del mundo de la farándula, dentro de su tradicional columna en el programa “Hora Pico”.

“Lo más visto fue el partido de Argentina, con 15,2, segundo fue Got Talent con 13.6, el Bailando tuvo picos de dos dígitos y Buenos Chicos logró algo más de 8 puntos. Pero lo más preocupante fue Los 8 Escalones porque sigue en caída libre. Habrá que ver cuál es la medida que toma El Trece para intentar que repunte uno de los programas más mirados del prime time”.

El Chino visita a su padre con una sorpresa inesperada. #BuenosChicos pic.twitter.com/YiNHCGSIjD — eltrece (@eltreceoficial) September 13, 2023

“Nacho Viale me dijo que todavía no tiene contrato firmado con el canal, pero ya tienen apalabrados a los primeros invitados de la mesaza: Fátima Florez y Javier Milei, quienes no compartirán mesa con nadie más. A mi particularmente me gusta más que haya otras personas a las que se les pueda preguntar”.

“Manuela Pal está muy contenta porque trabajó con Mirtha Legrand en su momento y ahora lo hará con Susana Giménez en ‘Piel de Judas’, en el personaje que hacía Juli Nair Calvo, quien se queda en Buenos Aires con ‘Tootsie’ en el verano. Manu está haciendo ‘Los Bonobos’ con gran éxito en El Nacional, la comedia termina hacia fin de año y retomará en enero”.