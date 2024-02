Bahiense brilló en Los 8 Escalones: “Me haría feliz ganar el departamento”

Luz Mariani es una joven bahiense que anoche tuvo una destacada actuación en Los 8 Escalones y ahora aspira a lograr el premio mayor, cumpliendo el sueño de poder vivir en Buenos Aires y desarrollar su actividad profesional, al ganar la llave que la pone en carrera para ganar un departamento.

“Cuando me escribieron, lo primero que pensé fue que iba a quedar como una persona con poca instrucción en la televisión. Me daba mucha vergüenza, pero me insistieron”, afirmó Mariani, quien es bailarina egresada del Teatro San Martín en 2022 y se dio el lujo de presentarse en una ópera en el mítico Teatro Colón.

Y comentó, aún conmovida a la redacción de LA BRÚJULA 24: “Fui a grabar el lunes, estaba maquillada y peinada, lista para salir al aire, pero me dijeron que vuelva el miércoles porque querían que sea parte del programa del viernes que iba a estar genial”.

“La producción del programa de Guido Kaczka es genial, se preocupan de que te sientas cómoda en todo momento”, relató en otro segmento de la conversación con este diario digital, a la espera de volver a ser convocada para competir nuevamente, tras haberse ganado el derecho de concursar por un departamento.

Por último, consultada respecto a por qué no vendió la llave, fue contundente: “Fui por este premio, por eso no acepté ninguna oferta del concursante que había ganado. Estoy en un momento complicado desde el punto de vista económico y mi idea es radicarme en Buenos Aires para trabajar de lo que me gusta. Me haría muy feliz”.