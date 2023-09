Toma en Corfo: “La mayoría no son regantes, quizás contrataron gente”

Ramiro Vergara, administrador general de Corfo, habló esta mañana con LA BRÚJULA 24, en medio de la tensa situación que se vive en la sede del organismo ubicada en Pedro Luro, a raíz de una protesta que llevan adelante los regantes, quienes tomaron el edificio: “Tenemos rumores de que revisaron papeles y hubo destrozos. Una toma de un edificio público nunca es pacífica”. Y reveló que ampliarán la denuncia en Bahía Blanca.

Minutos antes, Luciano Príncipe (uno de los manifestantes) señaló en esta emisora que están hartos de que les roben plata. En relación a él, Vergara comentó: “Estuvo seis años de manera ilegal ocupando un cargo, está dentro de una causa por extracción indebida de agua de un río, algo que se parece mucho a un robo. Hicimos un control sobre las bombas y hay dos campos y notamos que se sustraía el líquido, algo que era muy notorio incluso visualmente. Se labró una infracción y se cobró una multa”.

“El Consejo Consultivo que es la representación de los regantes decidió expulsar a Príncipe porque solo tenía un poder para llevar adelante la actividad, el cual era de una empresa que tampoco tiene potestad para dicho fin. La zona de riego, desde hace 12 años, viene en escasez hídrica y siempre que se administra un recurso escaso hay conflictos. Toda la economía depende de la zona de riego”, sintetizó, en otro segmento de la charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, advirtió que “Corfo es un organismo provincial y la última administración estaba a cargo de un interino, al igual que en mi caso. Asumí por la renuncia de dos autoridades previas. Hay una denuncia contra parte de la gestión anterior, ingresamos hace tres años a ordenar el organismo, en plena pandemia, con la demanda de transparentar y demostrar gestión. Eso hemos hecho desde hace tres años, tenemos muchas obras, el gobernador anunció el Dique Paso Alsina”.

“Todo lo podemos mostrar, ayer Kicillof vino a Villarino y contó lo que se está haciendo dentro de Corfo. Nosotros pretendemos que los desalojen, es algo muy grave porque en las oficinas hay archivos que no están en ningún otro lugar de la provincia. No hay copia de las concesiones de riego, como tampoco padrones, ni legajo de regantes y hasta existe información de causas judiciales”, resumió.

Y fue aún más allá: “Es gravísimo lo que hicieron, cruzaron una línea, por eso tuvimos que realizar la presentación judicial. Esta mañana se presentaron a trabajar los empleados y como las oficinas estaban tomadas les fue imposible entrar. En mi caso podemos trabajar en algunas cosas a distancia, pero no vamos a poder comprar insumos para mantener el sistema de riego. Es muy delicado que haya una persona que diga que tiene justificativo para estar adentro del edificio”.

“La mayoría no son regantes, quizás han contratado gente. Varios empleados van a hacer la denuncia penal contra las personas que aparecen en las imágenes y no pueden desarrollar su tarea particular. Hay hasta billeteras con documentación de los trabajadores. Me asombra la caradurez que tienen para salir a hablar en los medios de comunicación, espero que la Justicia resuelva lo más rápido posible”, comentó, sobre el epílogo de su testimonio.

Consultado respecto a la postura de los dirigentes políticos más influyentes, Vergara apuntó: “Carlos Bevilacqua no ha colaborado mucho con el diálogo, lo que hizo fue intentar colocar un administrador, son pujas políticas que se han dado a lo largo de mucho tiempo en Corfo. A mi me nombró el ministro de Desarrollo Agrario y el Gobernador, soy ingeniero civil, me especializo en recursos hídricos y hace 12 años que estoy. Viví en Pedro Luro y ahora estoy en Villalonga, donde tenemos una actividad particular”.

“No soy ajeno a lo que pasa con el riego y los canales. Esto va más allá de si le gusta o no a un funcionario la administración, lo nuestro ha sido muy transparente y el presupuesto es provincial, todo es electrónico, presentamos declaraciones juradas y patrimoniales. Invito a que nos pidan información de lo que quieran en estos tres años, lo tenemos a disposición”, cerró.