Sigue la toma del CORFO: “Estamos hartos de que nos roben la plata”

Luciano Príncipe es uno de los regantes que en las últimas horas tomaron las oficinas administrativas de la Corporación de Fomento del Valle Río Colorado (CORFO), que se ubica en calle 05 y 28 de Pedro Luro, partido de Villarino.

“Hace 10 días veníamos organizando la asamblea todos los regantes de la zona y 48 horas antes nos enteramos que venía –Axel– Kicillof. Empezamos los contactos para tratar de coordinar una reunión, no es fácil que venga a este tipo de localidades un gobernador. Tres o cuatro productores le propusimos a su equipo elegir un lugar para ir y contarle la problemática que venimos pasando en los últimos años, pero al final no se pudo”, comentó en diálogo con La Brújula 24.

Y agregó: “Seguimos adelante con nuestra asamblea y se tomó la decisión de tomar el CORFO. Incluso llamamos a la policía para que no hubiera ningún tipo de altercado, nos hubiera sido fácil ir donde estaba Kicillof, pero no era una situación cómoda, no era la intención”.

Respecto de los pasos a seguir, Príncipe consideró que “ahora ya hay una causa penal, la policía nos vino a preguntar lo que íbamos a hacer, charlamos y está todo bien. Lo que nosotros venimos reclamando es la renuncia del actual administrador, Ramiro Vergara”. Y recordó que dicho funcionario “entró por la ventana como pasa en la provincia, sin consultar a nadie”.

“Fue después de una denuncia penal que le hicimos a la administración anterior, incluso viajamos a la Plata y propusimos sentar en una mesa a los dos intendentes con los regantes, y poner a una persona de común acuerdo para darle transparencia y empezar a trabajar como corresponde. Pero de un día para el otro lo nombraron sin ningún tipo de consulta”.

“Pensamos que teníamos una administración eficiente y terminaron robando plata, facturando puentes y obras que no hacían. Entonces queríamos llevarle tranquilidad al productor de que la plata se iba a usar bien, pero ahora con el nuevo administrador otra vez pasa lo mismo, no sabemos en qué gastan la plata”, apuntó indignado.

Y añadió: “Ya tenemos una denuncia penal, amenazas, porque esto molesta en época de elecciones. Nos vamos a quedar acá mientras la gente nos acompañe, estamos hartos de esta situación que viene de hace 20 años, no da para más. El problema no es que te roben la rueda de la camioneta, estos muchachos te quieren robar todo”.