Escándalo en Corfo: denuncian que se facturó un puente que nunca se hizo

Detalles relevantes, pero sobre todo contundentes brindó esta tarde Luciano Príncipe, presidente del Consorcio Hidráulico, respecto al escándalo que sacude a la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Rio Colorado (CORFO).

Príncipe es justamente uno de los denunciantes de esta causa que ya lleva adelante el fiscal Gustavo Zorzano y que incluye facturas truchas, estafas, encubrimiento y malversación de caudales públicos.

"Nosotros terminamos realizando una denuncia por una factura referida a un puente que nunca se llevó a cabo. Cuando empezamos a pedir explicaciones, estuvimos 45 días esperando y nos terminaron dando varias respuestas, pero ninguna que nos convenciera del todo", mencionó Príncipe, en contacto con el programa Nunca es Tarde, de LA BRÚJULA 24.

Príncipe mencionó que denuncia se inició a partir de una factura superior a los 230 mil pesos que se le pagó a una mujer cuya profesión nada tiene que ver con la construcción y que, además, es la pareja de uno de los empleados de la parte administrativa del ente.

Este hecho, según el relato de uno de los afectados, era apenas la punta del iceberg, ya que luego de indagar, se encontraron con que era una metodología habitual en la gestión que estuvo al frente de la institución durante 12 años.

"El gerente administrativo (por Cristian Eval) me reconoció, en una conversación que tengo grabada y que está en manos de un escribano que había cientos de facturas truchas. Además, me dijo: 'si yo me tengo que ir, me los llevo puestos a todos´", relató Príncipe.

"Tengo otra conversación grabada donde me dicen que estaban acomodando papeles de los últimos tres años. Recién después que hicimos la denuncia penal hicieron el procedimiento interno para averiguar quién las había mandado y empezaron a acomodar los papeles porque se imaginaron que la Justicia iba a pedir explicaciones", agregó.

Príncipe fue más allá y habló de una "caja paralela" y aseveró que CORFO realizaba dos presupuestos diferentes.

"Había dos presupuestos. Uno que nos presentaban a los regantes, para establecer el monto de las cuotas y otro que presentaban a la Provincia. Siempre el planteo era que el gobierno ponía cada vez menos plata, pero esto nos llevó 20 años de perdernos diferentes obras importantes para la zona", agregó.

Príncipe también aseguró que el abogado de CORFO es Luciano Peretto, uno de los letrados que asesora a la familia de Facundo Astudillo Castro.

"El sumario interno se realizó entre 30 y 40 días después de la denuncia penal. Lo único que les interesaba asegurar era quién había filtrado la información", reveló.

Por último Príncipe dijo que la denuncia también abarca a la nueva comisión, a cargo de Ramiro Vargas, quien, según aseveró, está poniendo trabas en llevar transparencia a la entidad.

"Queríamos poner transparencia en el manejo del dinero del regante, pero Ramiro Vergara nos cerró todas las puertas. Hoy está siendo parte del problema, porque no podemos saber el destino del dinero que se aporta, cuando nosotros tenemos la potestad de pedirlo en cualquier momento", se quejó.

"La idea era hacer borrón y cuenta nueva, pero auditando y realizando los controles correspondientes. Pero nada de eso sucedió", completó.

PEDIDO DE INFORMES

Los senadores bahienses Nidia Moirano y Andrés De Leo solicitaron un pedido de informes ante la Legislatura provincial, solicitando que se investigue esta denuncia. Lo que pidieron específicamente es saber si el gobierno provincial tiene conocimientos de la grave acusación.

También se solicita saber cuáles son los empleados de Corfo involucrados en la denuncia; si es real que el contador Cristian Eval renunció a su puesto de gerente administrativo de Corfo y, de ser así, cuáles fueron los motivos para que presentara su renuncia al cargo.