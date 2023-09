El drama de una expaciente de Aníbal Lotocki: “Es una sensación espantosa”

La muerte de Silvina Luna generó un profundo dolor en el mundo del espectáculo. Como se sabe, la modelo luchó por su vida en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde estuvo internada durante 79 días tras haber sufrido las consecuencias de la mala praxis de Aníbal Lotocki.

Tras la noticia de su fallecimiento, no fueron pocas las víctimas del cirujano que detallaron sus propias experiencias. Silvana Di Raimondo fue una de ellas y esta mañana habló con el equipo del programa “Hora Pico”, en el aire de La Brújula 24.

“Cada vez somos más, es una locura, una sensación espantosa porque tenés los años contados. El modisto duró 8 años, Silvina duró 10. Yo me operé en el 2021, caí en sus manos a raíz de quien era mi pareja en ese momento, que me dijo que yo le gustaba mucho emocionalmente, pero no estéticamente”, recordó con indignación.

Y agregó: “Quise apostar y creer, quizás me equivoqué, por eso ahora los resultados los estoy pagando. Al principio pensé que iba a ser todo lindo, pero luego empecé a tener mucha infección en la cola, me salía pus a borbotones. Después la nariz, y ahora tomo mucho medicación, me agarró colitis, tengo hemorroides, úlcera”.

En esa misma línea, la damnificada, de 39 años, refirió que “tengo una familia que mantener económicamente y todos los gastos en medicación son enormes. Intenté negociar con él en su momento y me dijo que fuera al consultorio, pero después un silencio total”.

“Mañana está la marcha, aunque yo no estoy de acuerdo con nada que sea agresivo porque lo estaríamos alimentando, terminaría siendo el pobrecito maltratado. Él se va a victimizar después, hay que ser inteligentes, hay que cantar el himno nacional argentino en la puerta de la casa”, apuntó Di Raimondo.

Además, a modo de detalle, recordó que “yo me hice una lipoescultura y enseguida tuve la infección en la cola, tengo muchas fotos para probarlo. Luego él me dejó de atender, pero no lo hizo por bueno, fue abandono de persona”.

“No tenemos que ponernos a la altura de él, tenemos que ser inteligentes para reclamar justicia”, consideró.

Escuchá la nota completa en el aire del programa “Hora Pico”, por La Brújula 24: