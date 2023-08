La columna de la Ubfal: se viene el Bailando con atractivas novedades

Laura Ubfal, periodista de espectáculos de LA BRÚJULA 24, resumió las principales novedades del mundo de la farándula, en su habitual columna dentro del programa “Hora Pico”.

“En el Bailando se viene una novedad que se llama ‘la cabina del descargo’, donde cada pareja eliminada podrá decir qué le pareció la puntuación del jurado. La idea es causar el conflicto in situ. También habrá un streaming in situ, lo que hará que exista una serie de alternativas simultáneas si, Dios quiere, el próximo lunes. La participante no famosa tiene 82 años, es conocida como ‘número 30’ , se llama Nelly y será muy entretenida”.

“Fabián Doman fue criticado por lo que hizo durante el móvil en un subte. Se rieron de gente de pueblos originarios de Jujuy que era más inteligente que todos los que estaban en el piso porque intentaron burlarse de ellos. El conductor los sacó del aire después de que se pasaran de vivos. Un momento innecesario”.