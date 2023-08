Fuerte revelación de la bahiense Verónica Lozano sobre Susana Giménez

En LAM (América TV), Vero Lozano habló este lunes sobre su relación con Susana Giménez e hizo una inesperada confesión en el ciclo conducido por Ángel de Brito.

“¿Puede ser que con Su sea la persona con la que más distancia hay?”, le preguntó el cronista a la conductora. “No, yo creo que no”, dijo Lozano. Acto seguido, fue consultada por la versión que había circulado sobre la presencia de la diva de los teléfonos en el Martín Fierro. Se decía que Susana no iba a asistir si Vero conducía la gala.

“Sí, eso se dijo, pero yo no creo que ella haya dicho eso. Me parece que ella está mucho más elevada que eso. No creo que diga eso”, sostuvo la mujer de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, ex de Susana.

“¿Alguna vez en complicidad tuvieron esa posibilidad, fuera de cámara, de hablar?”, quiso saber el notero. “Ella de hecho ha venido a mi casa en Uruguay, la hemos llevado con Jorge en helicóptero, y a Teté (Coustarot) a la casa que vendió hace poquito o el año pasado, sí”, reveló.

“¿Vos, Teté, Corcho y Susana?”, repreguntó el cronista. “Sí”, afirmó Vero con entusiasmo. “Ella tenía que ir a su casa, y Jorge le dijo ‘si querés, vení, yo te llevo'”, contó sobre cómo fue. Y para cerrar el periodista le preguntó si Susana había hecho algún chiste. “No, pero le gustó mucho el piloto”, remató divertida.

Fuente: LB24 / A24.