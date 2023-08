Optimismo del búnker libertario en Bahía: “Lo que vemos es alentador”

El tercer candidato a concejal por La Libertad Avanza, Carlos Alonso, se mostró esperanzado en LA BRÚJULA 24 con los primeros números que se empiezan a manejar de las distintas mesas que empiezan a llegar oficialmente.

“Lo que se está viendo es alentador, no tenemos cifras definitivas. Estaríamos pasando las PASO. Hasta ahora los números son muy buenos”, enfatizó Alonso.

Inmediatamente consideró que “no creo que el votante típico de Izquierda haya optado por Milei, me parece que todo el arco político en general ha pedido votos porque no han hecho nada para la mayoría de la sociedad. Pensamos que la gente, si llega a ganar el liberalismo, está depositando un voto de confianza y no por eso tiene que haber movilizaciones”.

“La gente espera paz y prosperidad. Creo que se subestimó al liberalismo en general, buscando tener un gobierno que no solo piense en el arco político. Nos venimos preparando para gobernar hace mucho tiempo y no le tenemos miedo a gobernar una ciudad y eventualmente un país”, aseguró.

Por último, sintetizó: “Veníamos poniendo el 100% de las energías en este proyecto”.