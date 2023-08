Sigue la polémica con Luis Miguel, habló Wanda Nara y la guerra entre Rial y Ventura

Llega una nueva columna de la periodista Laura Ubfal en el aire de LA BRÚJULA 24.

El doble de Luis Miguel “for export”

“Muchas cosas pasaron ayer, pero todo sigue pasando por el supuesto doble de Luis Miguel. Llegó incluso a los Estados Unidos el tema. Por favor, no tengo ninguna duda que es el verdadero. La voz, los gestos, todo. Lo que pasa es que está flaco, se agregó pelo, se hizo alguna cosita, es hermoso”, remarcó la especialista.

Habló Wanda Nara

“Estuvo una hora hablando en Telefe Noticias anoche, un notón. Fue conmovedor escucharla en vivo. Explicando sobre el shock que sintió cuando se enteró de la enfermedad. Y dijo que el tratamiento que se hace es el mismo que se hace en Milán y en París. Contó que vuelve para presentar un perfume. También que Mauro está de viaje con el Galatasaray y que le va muy bien. Mostró mucha entereza y emocionó realmente”, comentó la periodista en su reporte diario.

Sigue la guerra Rial/Ventura

“Va a juicio, ya no hay nada para hacer, hubo dos mediaciones y no pasó nada”, contó. Los denunciados de Rial fueron América, Jotax, Ventura y Karina Mazzocco y no hubo acuerdo, no se llegó a una conciliación, por lo cual irán a juicio. Tiene que ver con la denuncia del conductor por la aparición de su hija, Morena, en varias emisiones del ciclo de Mazzocco.

