“Nuestro espacio no tiene un pasado incómodo”, dijo Oscar Liberman

El economista Oscar Liberman, precandidato a intendente de La Libertad Avanza, el espacio que lidera a nivel nacional Javier Milei, pasó esta mañana por La Brújula 24.

A horas del cierre de campaña, Liberman mantuvo un mano a mano con el periodista Germán Sasso y dijo que “nosotros somos parte de un partido chico, nuevo, y lo vamos haciendo con la suma sus voluntades. Recorremos la ciudad, hablamos con la gente y trabajamos en los programas que vamos desarrollando. Esa es nuestra campaña”.

“La ventaja del espacio es que no tiene un pasado incómodo, la mayoría de la gente que lo integran son profesionales renombrados. Pero tiene la desventaja de no tener un aparato enorme para hacer una campaña como se hace en la Argentina. Igual es estimulante, yo disfruto mucho trabajar de esta manera. Yo aún no he visto ninguna encuesta porque no mandé a hacer ninguna, más allá de algún dato que me puedan acercar”, remarcó.

Y argumentó que “estamos trabajando en construir por nosotros mismos, tenemos una posición muy diferente a la política convencional. A veces cuesta entenderse porque el que se dedicó siempre a la política tiene una forma distinta de pensar. La gente nos responde, hicimos un posteo en instagram un sábado para avisar que el domingo venía Milei a Bahía y el parque se llenó”.

“10 mil personas paradas en una ruta no es habitual. Yo tomo ese ejemplo por el hecho de que es el primer verificador que tenemos en serio de la respuesta de la gente”, añadió.

Más frases de Oscar Liberman en el aire del programa “Bahía Hoy”

“Esperemos que toda esa gente nos vote, si me tengo que basar en lo que me dice la gente estoy convencido de que sí. Hay muchos que votaban a otro partido, hay otra porción que quiere probar algo distinto, los liberales que vienen creciendo hace un tiempo y muchos otros que vienen con escepticismo”.

“Están los pibes jovencitos que nos acompañan porque nunca vieron estabilidad ni tuvieron esperanza en ningún espacio. Y en el otro extremo, está la gente de mayor edad que sí conoció la esperanza y la perdió, y piensa que con esto capaz la puede recuperar”.

“La vida sigue y esta situación de volver a la inflación, a hipotecar al país, ya se vivió durante décadas. La gente tiene que seguir laburando y uno no escucha soluciones. El espacio liberal hizo un gran trabajo en instalar un tema en donde antes no estaba”.

“Hoy la explicación Izquierda o Derecha no me parece adecuada, creo que hay otras categorías. Creo que al Estado hay que racionalizarlo, no entiendo la lógica argentina de hablar siempre de lo colectivo. Cada uno tiene que tener estabilidad para crecer, no se puede gastar más de lo que se tiene. Todos sabemos eso, pero queremos que el Estado siempre nos dé, y eso nos termina saliendo carísimo”.

“El Estado está para administrar y que el país crezca de la mejor manera, también para asistir en situaciones particulares, pero hay que generar posibilidades en la economía para que esa persona asistida pueda reinsertarse”.

“Hay una diferencia enorme con generar una cultura de asistencialismo, hay que salirse de eso. El país no puede vivir siempre más allá de sus posibilidades. Lo que hay que buscar es un Estado racional, donde el privado pueda trabajar y dar trabajo”.

“Hoy pagamos impuestos muy caros para una prestación pobre. Y eso nos hace poco competitivos. Las rutas son públicas, aunque ahí lo que se discute es la gestión. En la obra pública general hemos visto desmanejos de todo tipo”.

Banco Central

“El problema no es cerrarlo o abrirlo, es cómo hacer para que una institución local no sea vulnerada por un gobierno de turno. Es como el pariente rico al que el Estado va y le pide plata cuando debe, pero el problema es que el Banco Central somos todos”.

“En un país serio, lo que hace es administrar la moneda que circula, va regulando. Siempre en las medidas del mundo, no con 150% de inflación. Cuando deja de ser independiente, el gobierno gasta de más y después le pide. Ojalá pudiéramos tener algún sistema institucional que nos proteja de eso”.

“No tiene nada que ver con entregar soberanía como se quiere instalar, pero lo que no encuentro es eso, cómo hacer para evitar que el gobierno vuelva a hacer eso”.

Dolarización

“Vamos a ser tan o menos pobres de lo que somos ahora. Hoy mismo si se saca la cuenta en dólares de los pesos que tenemos, ya estamos empobrecidos. Entonces, lo que hace la dolarización es poner eso en transparente. Lo que pasa es que nosotros usamos la moneda propia para estafar a todos los argentinos. A mi me encanta tener un peso, ¿pero quién piensa ahora en ahorrar en pesos?, nadie. Y no es porque sean antipatria, es porque el Estado te estafa”.

“Si encontramos una forma de tener moneda nacional protegida, sería muy deseable. de todas maneras no tiene sentido discutir la dolarización si no ordenamos el sistema fiscal”.

La Municipalidad

“Hoy hay muy poca gente de la Municipalidad trabajando en la calle, todo lo hace tercerizado con cooperativas. Si tenés el personal propio, ¿para qué se hace eso?”. “Hay que jerarquizar al trabajador municipal, pero para que se haga el trabajo y se haga bien. Si hubiera cuadrillas urbanas todo el día en la calle para embellecer la ciudad, sería otra cosa”.