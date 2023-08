El audio del VAR en el penal de Solari de River vs Internacional

Fue uno de los momentos más dramáticos de la definición por penales que determinó la eliminación de River en la Copa Libertadores. Pablo Solari fue a patear su penal cuando la serie ya estaba en la tanda de tiros individuales y el puntano se resbaló justo antes de impactar la pelota. Su pie izquierdo, el de apoyo cerca del balón, fue el que se desestabilizó e hizo que hubiese un toque involuntario antes de su derechazo igualmente terminara en gol de River.

Sin embargo, enseguida llegó el reclamo del arquero Sergio Rochet y también del Chacho Coudet, quien desde el banco del Inter para señalarle al árbitro lo que había ocurrido. De hecho, el propio jugador de River se dio cuenta y su primera reacción fue mirar al árbitro Andrés Matonte antes de festejar. “Le están reclamando doble toque”, fue el primer comentario en la cabina del VAR, desde donde se tomó la decisión de anular el gol de Solari.

El momento en que Solari patina y su pie izquierdo desvía la pelota antes de pegarle con la derecha. (Foto: Captura de TV).

Conmebol publicó en la madrugada de este miércoles los audios entre los jueces y cómo revisaron el penal de Solari para determinar que no era válido. “‘Mato’, no reanudes, chequeando doble toque”, le indicó el también uruguayo Leodan González al árbitro principal del partido. Luego de mirar el momento del impacto de Solari en la pelota con su pie izquierdo desde distintas cámaras y con bastante zoom, el AVAR Richard Trinidad afirma que “luego del movimiento de balón entero, se mueve y cambia su dirección”. Ante eso, González no duda: “Sí, sí, sí, hay doble toque”.

Los reclamos de Coudet para que el árbitro anule el penal

Uno de los audios más jugosos que se escuchan en el video publicado por la Conmebol es el que se dio entre Eduardo Coudet y Andrés Matonte, el árbitro de Inter versus River. Como los micrófonos estaban todos abiertos, también se pudo oír lo que se hablaba en el campo de juego. “Tranquilo, yo tengo que esperar, voy a esperar. No voy a reanudar hasta que no me digan”, lo frenó el juez ante la insistencia para saber qué había ocurrido. “Cuando me digan, les digo”, agregó.

Enseguida, le llegó la confirmación oficial desde la cabina del VAR con la mala noticia para River. “Matonte, hay un doble toque, ¿ok? Pierde penal, ¿ok?”, le comunican al árbitro principal, que responde: “Sí, decisión factual, ¿verdad? A lo que le reconfirman: “Decisión factual, sí”.

¿Qué significa decisión factual?

Tal como está explicado en el inicio del video que publicó la Conmebol, las faltas que están catalogadas como decisiones factuales son aquellas que no necesitan la revisión del árbitro en la pantalla del VAR ubicada en el campo de juego. O sea, el juez principal debe cobrar directamente lo que le informan desde la cabina del VAR. Por eso, una vez que escuchó a su colega hizo la seña y anuló el penal de Solari.

¿Por qué Solari no pudo volver a patear su penal?

El remate del jugador de River fue anulado directamente y no tuvo oportunidad de un nuevo intento porque tocar la pelota dos veces en un penal es considerado falta. La regla 14 indica hay que sancionar “si el ejecutor del penal volviera a tocar el balón antes de que lo toque otro jugador”. Si bien hay casos donde ocurrió algo similar y el gol fue convalidado, fue en situaciones donde no lo notó el árbitro a primera vista y no contaba con la posibilidad de la revisión a través de las cámaras del VAR.

