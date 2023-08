“El FMI pide devaluar y nosotros peleamos para que el costo no lo pague la gente”

El gobernador bonaerense y precandidato a la reelección, Axel Kicillof, conversó con LA BRÚJULA 24, a pocos días de las PASO y se diferenció de los otros postulantes, al tiempo que repasó sus logros de gestión, horas después de haber visitado la ciudad en la que se dedicó a mantener reuniones con el sector productivo y pasó por el Puerto local.

“Proponemos una perspectiva diferente para Bahía Blanca. Hubo cuatro años de Macri y Vidal en los que se paró todo y luego nosotros empujamos por una ciudad y un puerto con una matriz productiva, no solo lo hacemos con palabras, sino con hechos”, resaltó Kicillof, en el inicio de su charla con el periodista Germán Sasso.

Luego, expresó: “Suelo no pedir encuestas porque no se puede confiar mucho y eso ocurre no solo en Argentina, sino también en otras partes del mundo. Si la participación es baja, se debe expresar algún elemento profundo de la época, pero quiero decirle a quienes nos están escuchando que es importantísimo ir a votar”.

“Hay mucho en juego, es una elección decisiva porque tenemos a Larreta, Bullrich y Milei que quieren recortar, cero obra pública y menos trabajadores en la educación, menos policías y un ajuste que afecta a los salarios. Ya lo hicieron en los cuatro años que gobernaron. Las dificultades uno las asume y admite, pero hay posibilidades y muy buenas perspectivas”, añadió, en otro segmento de la entrevista radial.

“Hay un pedido de inversiones para ampliar el Parque Industrial y veo a Fede Susbielles transformando al Puerto, pero necesitamos que ese modelo productivo que se imponga en Bahía y se traslade a la Provincia”

Paralelamente, se diferenció de sus contendientes: “Las campañas de desánimo son muy equivocadas. Ya vivimos la época de retroceso. Me acuerdo cuando Macri fue a las PASO en 2019, las perdió pese a que las encuestas los daban ganadores y esa misma noche salió enojadísimo a decir que todo se iba a ir al demonio. Cuando él habla de esta manera, veo una voluntad de que eso sea así. Lo que la derecha dice hoy es que así como cuando gobernó, no habrá más inversión en educación, salud y seguridad”.

“Hoy, la Cuenta DNI la tienen más de 100 mil bahienses, hemos dado crédito productivo a las Pyme por 55 mil millones de pesos que es un presupuesto y medio del municipio. Estamos haciendo la Circunvalación Norte y obras de agua. Hay un sector del macrismo que busca políticas de ajuste y fueron hablar con el FMI para que no nos ayude”, sostuvo el actual mandatario bonaerense.

Y exclamó: “Lo más democrático que hay es que vaya la mayor cantidad de bonaerenses a votar para que no haya otro que decida por él. Bahía Blanca es uno de los distritos donde más inscriptos tenemos para los viajes de egresados gratuitos. Hemos distribuido 1600 computadoras para los alumnos y si gana la derecha va a dejar de existir. El Conectar Igualdad dejó de existir cuando la derecha fue gobierno”.

“Tenemos 40 obras en escuelas de Bahía y las vamos a finalizar. Ellos tomaron deuda a seis manos, ajustaron todo y no hay una sola ruta hecha durante esos cuatro años, no hicieron nada en el Puerto. Tenemos el Polo Petroquímico, el sexto más importante del continente y en el macrismo hicieron promesas en las que hicieron bicicleta financiera tomando deuda con los fondos buitre”, denunció Kicillof.

En simultáneo, aseveró: “Ellos mismos llaman fracaso a lo que hicieron y dicen que lo van a hacer de nuevo, igual pero más rápido. Macri tomó 100 mil millones de dólares en Wall Street, emitiendo deuda externa, siendo una cifra récord. Y en febrero de 2018, Toto Caputo hizo un desastre impresionante y tomó más deuda, pero no le prestaron más. Luego, Macri dijo que iban a volver al Fondo, consiguió que le prestaran al país 44 mil millones de dólares, el crédito más importante de la historia”.

“El FMI tiene el 60% colocado en Argentina luego del pedido de Macri, que lo anunció en un minuto y medio y escapó. Eso se fue a la fuga de capitales, porque había una tasa de interés alta y un dólar estable. Luego, se quisieron llevar ese dinero. El gasoducto que le le deja un excedente a Bahía Blanca y le brinda empresas como Profertil la posibilidad de obras. Se pudieron hacer muchos de estos proyectos con ese dinero”, dijo.

Consultado respecto de cómo terminó aquella negociación, estipuló: “El gobierno actual, como no podía pagar esa deuda, acordó con el Fondo la entrega del mismo dinero pero con un plazo distinto de devolución. Con los privados se acordó de una forma y con el FMI no nos quisieron hacer un recorte, más allá de que el pedido de Macri había sido puramente electoral. Lamentablemente vamos a estar enredados con el Fondo durante muchos años, por eso este domingo es clave”.

“El Fondo quiere que devaluemos, es lo que siempre pide. Estamos discutiendo porque amenaza con no darnos el desembolso, por eso se le pidió plata a China y Latinoamérica. Debemos resolver el problema sin que pague la gente. Al FMI no le importa el gasoducto, quiere que el dinero les vaya a ellos”

“Hay que resolver el desastre que dejó Macri tomando deuda, aunque eso no implica no pensar en un buen porvenir para los vecinos de Bahía Blanca. El FMI no es cualquier prestamista porque además es auditor y consultor, tratando de imponer sus políticas más allá de las necesidades del país. Por eso pide tarifazo, devaluación y ajuste. El Fondo siempre estuvo en las crisis y en sus programas de gobierno, que la devaluación del dólar oficial se de antes que la devaluación para que ningún argentino pueda comprar divisas extranjeras ni pueda importar productos. El problema es que todo se encarece porque somos una economía bimonetaria”, advirtió el dirigente kirchnerista.

Y exclamó: “Con Macri tuvimos una caída del 20% de la producción industrial, la cual ahora se recuperó. El gobierno bonaerense tiene 600 mil empleados públicos, el más bajo de todo el país tomando en cuenta la cantidad de habitantes. Tenemos 5,2 millones de alumnos y 400 mil empleados son maestros. Ellos cerraron escuelas y dieron de baja a docentes. No todos pueden pagar la escuela privada, pero hablan de vouchers. La salud y la educación son públicas, solo un 5% de la provincia no tiene subsidios. En lo que respecta a Aerolíneas, a los que viven lejos de la Ciudad de Buenos Aires les parece que solo tiene que generar ganancias, pero en el macrismo nos dejaron sin avión sanitario, una mirada de barrio parque, muy equivocada”.

“Vidal trabajaba en Capital Federal cuando fue Gobernadora. Yo vivo en La Plata y trabajo en esa ciudad, salvo cuando no viajo”

“A los bahienses les digo es que ayer en la planta de Mega vi que se le agrega valor al gas y con el modelo de ellos deja de existir, eso lo vivimos. La producción cayó 15 puntos y cerraron empresas. Hoy tenemos al Fondo soplando nuestra nuca y con inconvenientes pudimos evitar que se pierdan puestos de trabajo. La timba a Bahía y la Provincia no les sirve, quizás a algunos de Capital Federal, pero somos un 50% de la producción nacional y venimos a defender un camino”, retrucó Kicillof.

Cuando se le consultó sobre las cuentas pendientes de la gestión actual a nivel nacional, detalló: “Hay que bajar la inflación y mejorar el poder adquisitivo. Eso no se resuelve con ajuste, pegando palos o volviendo al pasado. Tenemos un gobierno transparente, estamos dispuestos a debatir. Respetamos a lo que vota la ciudadanía, necesitamos en Bahía Blanca que el modelo que levantó el puerto sea el que levante la ciudad. Vidal miente, lo que hicieron eso fue mucho marketing, desfinanciar la Policía y conocen toda la inversión, nos dejó 5 mil agentes menos, no tienen nada para mostrar en términos de captura sobre narcotráfico”.

“Hay transformaciones de fondo y serias para seguir haciendo en formación de policías y la Justicia. Es más importante estar en la calle que en la televisión y en carteles. Por primera vez en la historia encaramos las obras de la red de agua potable, el acueducto de la Planta Patagonia, módulos nuevos de potabilización. Todas importantísimas porque recuperamos los créditos internacionales que le había dado al Conurbano”, agregó, en el segmento final de su testimonio.

Antes del cierre, se metió de lleno en uno de los reclamos más recurrentes: “El tema con ABSA lo que se decidió es una licitación en lugar de una contratación. La cuestión de fondo es algo que tenemos encarado y es estructural y lo de la calle, cotidiano, lo vamos a terminar de solucionar. Se necesita la solución definitiva y no paramos ni un día. Tras la elección de 2021 en la que no nos fue bien, demostramos que tenemos compromiso con Bahía y la Provincia. Vamos a resolver tanto lo de corto como lo de largo plazo, las obras están en marcha, pese a que muchos no tenían confianza por ser el peronismo”.

“El próximo presidente va a ser Massa y eso implica plantarse con el Fondo para defender la soberanía nacional. Es más fácil destruir que construir”

“Lleva tiempo y el problema de sacar adelante a Bahía con todo lo pendiente está avanzando. En infraestructura, la Ruta 51 hasta Coronel Pringles, se licitó ese tramo y está adjudicado. Eso se va a hacer, el restante segmento tenía un problema por los cambios en los precios y está renegociado. Nunca lo había prometido en campaña, pero esta ciudad tiene por delante muchas cosas”, esbozó Kicillof.

En el epílogo, declaró: “Bahía Blanca es un punto nodal para la provincia desde lo productivo. Esta ciudad no se puede permitir que vuelva a gobernar la provincia y el país un modelo que no va a pensar en el desarrollo industrial. Ya le fue mal a la ciudad cuatro años”.