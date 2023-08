Ataque de los pitbull en el Barrio Patagonia: la estrategia del gato negro

En las últimas horas se conoció la decisión del fiscal Cristian Aguilar de citar a prestar declaración indagatoria a Raúl Sallustio, quien estaba al cuidado de los cuatro pitbulls que atacaron a un hombre y su hija menor de edad en el Barrio Patagonia. Juan Ignacio Vitalini es el abogado de quien comparecerá este mediodía y reveló hacia donde se va a dirigir su defensa.

“La indagatoria no va a diferir de la declaración testimonial que dio ante la Policía. Él no se explica cómo pudo haberse abierto la puerta, la noche anterior le había dado de comer a los perros. La señora le dijo que cerrara bien, él hizo un ademán y corroboró que no estaba abierto”.

“En la filmación se ve que cerró bien y el portón misteriosamente se abrió solo. Se apoyó un gato negro, salta y la puerta apenas se abrió, 10 minutos antes que pase esta familia. El portón estaba con la doble llave puesta, lo que pudo haber pasado es que se haya desprendido la segunda hoja que lleva un pestillo que se mete en la tierra. Es la única explicación posible”.

“El fiscal lo que le está imputando es que no arbitró las medidas necesarias. La causa va a seguir adelante, él estaba a cargo de los perros, la puerta no quedó bien cerrada, pero quizás no enganchó bien la traba en el suelo. O quizás al revisar si estaba bien cerrado, se abrió de manera involuntaria”.

“Me puse a disposición del abogado de la familia y le manifesté hacer una mediación, tratando de solventar los gastos que tuvieron. Raúl ya habló con la madre y la esposa del damnificado. La intervención del vecino fue lo que ayudó, lo conocieron cuando les gritó y se metieron adentro”.

“El dueño se dedica a rescatar perros, lo que pasó fue un accidente. Se tomarán más medidas de seguridad, se está levantando un paredón de ladrillos porque la idea es que los perros vuelvan a su domicilio. El delito que le imputan es lesiones culposas, él es jubilado y está muy angustiado”.