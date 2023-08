Verstappen cerca del tricampeonato de la Fórmula 1: cuándo podría consagrarse

La resolución de la temporada de la Fórmula 1 casi que se conoce de antemano, como si fuera algo normal. En el diccionario de Max Verstappen no aparece la palabra imposible. Minimiza lo que para muchos puede parecer inalcanzable. Sin embargo, va hacia el frente con una ambición gigantesca. No quiere darle nada a sus rivales. Acostumbrado a dejar huella por donde camina, en Hungría se quedó con el triunfo y el punto extra por la vuelta rápida. Sin haber tenido el ritmo de otros fines de semana, el neerlandés igualmente no tuvo demasiadas complicaciones para seguir ganando.

Desde hace unos años, Verstappen se adueñó los guantes titulares del equipo. Se erigió como la gran estrella bajo la que Red Bull cimentó el éxito a largo plazo y, en ese sentido, está demostrando todo su talento para hilvanar victorias. En busca del tricampeonato y de los récords de éxitos en la categoría reina del automovilismo internacional (llegó a 44 y se ubica 5° en la tabla histórica a siete de las 51 de Alain Prost), el nacido en Hasselt hace 25 años quiere pulverizar todas las marcas y así lo deja en claro cada fin de semana de competencia.

Verstappen viene avanzando a un ritmo arrollador. Su futuro es una certeza y la victoria en el campeonato cotiza demasiado bajo, dado que nadie duda del final de la historia. Ahora bien, la pregunta que muchos se realizaron después de la séptima conquista del año es cuándo se consagrará. En 2022 lo había hecho en Japón, cinco jornadas antes del cierre del calendario. Y esta vez, salvo algún contratiempo, intentará hacerlo mucho antes. Claro, mientras antes levante el trofeo, su equipo tendrá más tiempo para buscar las mejoras para la próxima temporada.

Saca cuentas

Para no depender de nadie, Verstappen debería sumar seis éxitos al hilo para festejar en la 17ª jornada, que se celebrará en Qatar. La cuenta incluiría los festejos también los Sprints de Bélgica (el fin de semana que viene) y en Lusail. Todo el cálculo es con una actuación sólida de Checo, quien siempre debería salir detrás de su compañero de escudería. El problema es que el mexicano no se caracteriza por la regularidad y sus errores son más probables que los del neerlandés. De hecho, salvo el tercer puesto en Hungría, el latinoamericano viene fallando cada fecha, especialmente en las clasificaciones. En ese caso, la celebración podría darse antes.

Con 318 puntos aún en juego y una diferencia de 110 unidades entre el líder y el escolta (281 vs. 171), la distancia ya empieza a parecer imposible de descontar. Atrás quedó la esperanza del mexicano, quien fue el único capaz de arrebatarle el festejo en este 2023 (ganó dos de las 11 carreras, aunque Max siempre estuvo en el podio). Ahora solo le queda esperar el milagro y algún error de Verstappen, cuyo manejo viene siendo impecable. ¿Se le podrá escapar el título? Parece difícil y es por eso que ya está sacando fecha para preparar una celebración que promete ser a todo trapo.

Fuente: LB24 / Olé.