No podía faltar. Llega una nueva columna de Laura Ubfal en el aire de La Brújula 24.

Porque como siempre, lo que necesitás saber del mundo del espectáculo lo encontrás en “Hora Pico”.

Un repaso por los temas más importantes abordados esta mañana por la especialista:

El final de MasterChef

Tal como informó más temprano este medio, Rodolfo Vera Calderón ganó la gran final de MasterChef Argentina 2023. Y por supuesto, no podía faltar la polémica. “Había un poquito de enojo en las redes sociales porque es mexicano, aunque lo cierto es que la Argentina es un país de brazos abiertos. No hay que ser xenófobo, fue un participante muy creativo en la cocina, divertido cuando se peleaba con –Germán– Martitegui. Hizo 14 puntos, muy bien el rating”.

El mal momento de Marcela Tauro

La pareja llevaba siete años de relación, un vínculo entre Rosario y Buenos Aires que parecía muy firme y camino a una boda. Pero en este lunes Marcela Tauro contó en el programa de POP que conduce Guido Kazcka, que se separó “en buenos términos” de Martin Bisio.

“Está un poco triste, estuvieron muchos años juntos, iban y venían porque él vive en Rosario. Llamé a Marcela para ver si necesitaba algo y me contó que en ese momento había fallecido su mamá. Decidió no hacer velatorio porque su hija está en Suecia, su hijo está en un intercambio escolar. La verdad un momento terrible”, contó Ubfal.

Y dijo: “Hay amor, pero como dice Marcela, tienen distintos futuros, no compartido”.

El mensaje de la mamá de Wanda

Nora Colosimo le escribió unas palabras muy emotivas a su hija Wanda Nara en este momento tan particular de su vida. “Está con ella y cómo terminó MasterChef y fue una experiencia muy linda para Wanda, la mamá la acompañó con unas palabras muy lindas. Es un pilar fundamental, una madre muy presente que la ayuda a ella y a Zaira con sus nietos”, explicó.

El mensaje de la mamá:

“Hermosa, virtuosa, sensible,, fuerte, amistosa, alegre, , interesante, inteligente, amable, bondadosa y culta. Así todo esto y más, sos WANDA!!!! , Brillaste cómodamente en algo q era nuevo para vos .En tu país amado con tu público q te acompañó y te eligió cada noche y espero verte al día siguiente . Se sumaron nuevas personas q no creían en vos y los hiciste reír y llorar . Que privilegio el mío cada noche en tu living de Argentina ver juntas el programa , un silencio absoluto nos invadía en tu living pero en mi cabeza y en mi corazón un estruendo d emociones , inexplicables q solo una madre me puede comprender explotaba de orgullo. Hoy más q nunca se y entiendo q la vida todo el tiempo te pone nuevos desafíos , fuertes , difíciles pero cada uno te prepara para ser la mujer q hoy sos ! Fuerte y empoderada . Felicitaciones hija hermosa d mi corazón te amo

Para conocer más sobre estos temas podés ingresar al portal www.laubfal.com.