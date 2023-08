“Contra Olimpo será difícil, pero vamos a intentar imponer nuestro juego”

Por Franco Bahl Bariani

Villa Mitre sigue imparable. Acumula 17 partidos sin derrotas, 15 por el Federal A y dos por Copa Argentina, y ahora visitará a Olimpo para intentar arrebatarle el primer lugar de la Zona A.

El encuentro será este domingo a las 15 horas en el Roberto Carminatti.

El miércoles por la noche el tricolor goleó a Sol de Mayo por 4 a 1, y una de las piezas fundamentales en los últimos partidos en la mitad de la cancha fue Alan Olinick.

“Sabíamos que nos íbamos a enfrentar a un rival que iba a poner mucha gente atrás y que nos iba a cerrar los espacios, supimos llevar la pelota de un lado a otro y por suerte encontramos el primer gol donde desde ahí comenzaron a ver más espacios”, sostuvo el cinco de Villa Mitre en diálogo con LA BRÚJULA 24.

“La verdad nosotros trabajamos para estar de la mejor manera sea de local como de visitante, hoy en día estamos haciendo las cosas bien” dijo el `Polaco´ y sobre el choque ante Olimpo anticipó que “sabemos que será un partido difícil, pero vamos a intentar imponer nuestro juego”.

Luego agregó que “en lo personal me siento muy bien, por suerte la confianza que me da el grupo me ayuda a seguir creciendo”.

Mientras que sobre el medio consolidado junto a Enzo González, declaró que “la verdad que con Enzo nos complementamos bien en el medio e intentamos hacer lo mejor para el equipo”.

Por último a la gente del tricolor le dijo que “la verdad se siente el cariño de la gente y les agradezco mucho por eso”.