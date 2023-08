Bancora: “Estamos inmersos en una crisis: desde el fabricante hasta el consumidor”

El alza de los precios de los alimentos es uno de los impactos más fuertes en el presupuesto de las familias argentinas, una realidad que los supermercados viven de cerca tanto al recibir a los proveedores como al momento en que los compradores pasan por la caja.

“Desde el fabricante hasta el consumidor estamos todos inmersos en una crisis en la que tal vez algunos pocos se benefician”, señaló Javier Bancora, dueño de la cadena de supermercados La Banderita, en el programa Vamos Viendo que se transmite por Cadena 3, Bahía Blanca.

El empresario apuntó que “venimos desde hace un tiempo en un escenario en el que se van viendo algunos patrones (en cuanto a la inflación en el rubro). Todos los meses entre sube entre 5% y 7% a los productos, eso desde hace más de un año, pero tiene como un agregado que cada vez que hay una corrida cambiaria se acrecienta algunos puntos.”

Con las listas para este mes en la mano Bancora estima que “en agosto la inflación va a ser más alta, porque además tenemos el aumento de la carne desde el viernes”.

En cuanto a los faltantes, señaló que en su cadena de supermercados no se observa escasez, “salvo alguna cosa puntual por temporada, pero no por las entregas”. A partir de eso concluye que “las empresas tienen la posibilidad de vender, si alguien se los guarda es porque tiene posibilidad de especular y ahora no hay faltantes”.