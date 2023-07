“Es bueno que se hable del fenómeno OVNI”, dijo el investigador Carlos Ferguson

Carlos Ferguson, el mayor investigador argentino de la temática OVNI, habló con el programa “Vamos viendo”, que se emite de lunes a viernes de 17 a 19 por Cadena 3 Bahía Blanca.

“Desde hace dos años y medio que venimos con cierta expectativa luego que el Pentágono tuviera un giro de 180 grados en su política de negación de 70 años. Nos llamó la atención el cambio de postura y no sabemos el motivo, pero lo más llamativo es que la Nasa, desde un punto de vista científico y no militar como el Pentágono, se involucró en una investigación a través del titular de ese organismo que está de visita en la Argentina”, expresó.

Ferguson reclamó sensatez a quienes, en nuestro país, pretenden hablar con datos certeros sobre el fenómeno OVNI.

“Siempre es bueno que se hable del tema. Estuvieron 70 años sin hablar y ahora, cuando hablan, a algunos les molesta también”, se quejó Ferguson en la charla con Leandro Fernández Suñer.

Qué dijo el director de la NASA

El director de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de Estados Unidos, Bill Nelson, confirmó que hay un comité de expertos que está elaborando un informe sobre la evidencia de restos no humanos y aclaró que las conclusiones se conocerán “de manera pública el mes que viene”.

“Si me preguntan por mi opinión personal, creo que el Universo es realmente muy vasto en distancias, en galaxias, en sistemas, en estrellas y en planetas. Y los astrónomos me han dicho que han hecho sus cálculos y hay más de un trillón de probabilidades matemáticas de que, en alguna de las incontables galaxias, exista un planeta similar al nuestro donde se haya desarrollado la vida. De hecho, sería rarísimo que no hubiera otras formas de vida en el Universo”, expresó.

LA NOTA COMPLETA CON EL INVESTIGADOR DEL FENÓMENO OVNI