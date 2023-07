Estafa virtual a un conocido político bahiense

Estafa

Un dolor de cabeza inesperado vivió el exintendente Jaime Linares cuando el viernes por la mañana recibió un mail -supuestamente del Banco Provincia- donde le informaban que tenía que realizar un procedimiento porque su cuenta estaba bloqueada.

Para eso debía introducir sus datos para el posterior desbloqueo y la obtención de la clave Token. Luego de ingresar lo requerido, se le envió la notificación de que se había realizado una transferencia desconocida por casi 400 mil pesos.

Linares realizó la correspondiente denuncia y ya interviene la Fiscalía Nº 2.



Cárcel

Esta semana, una de las noticias que más comentarios generó entre los consumidores de medios de la ciudad fue la de Nicolás Avots Sugimoto, quien se encuentra purgando una condena por homicidio con dolo eventual en la cárcel de Saavedra, y que se recibió de abogado estudiando en la UNS, a pesar de ser un interno.

Las opiniones variaron bastante, desde quienes se alegraron por él, y entendieron que la lógica de la cárcel debería ser siempre la resocialización (tarde o temprano los presos vuelven a las calles), y quienes creen que los condenados deberían ser simplemente personas apiñadas en el peor lugar posible “para que sufran lo que sufrieron sus víctimas”. Eso claramente es ilegal e inhumano.

Pero volviendo al tema, cabe destacar que entre las unidades de Saavedra y de Villa Floresta, hay más de 150 internos que llevan a cabo estudios universitarios gracias al “Programa de Educación en Contextos de Encierro” que funciona en la casa de altos estudios desde 2018. En la actualidad cerca de mil privados de libertad alojados en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense transitan carreras universitarias en acuerdo con las Universidades Nacionales de La Plata, Mar del Plata, San Martín, del Sur y del Centro, y de la UPSO.

Además, en la Unidad N° 4 de nuestra cuidad, 96 internos cursan la primaria y 268 la secundaria, en la escuela que funciona adentro de esa misma cárcel. Y en la N° 19 de Saavedra, 97 hacen el primario y 129 el secundario.



Parque

Todos quienes hayan transitado desde la semana pasada por la esquina de Alem y Córdoba habrán notado que el Municipio realiza tareas en esa emblemática esquina, coronada con la Arcada del Parque de Mayo. El proyecto consiste en extender las veredas y que converjan en lo que se podría llamar “el vértice original” (una esquina tradicional), para que queden a la altura de las aceras de la UNS.

El motivo no es solo una cuestión estética, sino que el principal objetivo tiene que ver con la seguridad vial. La idea es acortar la distancia de cruce de los peatones, y además ordenar el tránsito vehicular para quienes desean doblar tanto a la izquierda como a la derecha por la Avenida. Pero, por supuesto, también se busca realzar la Arcada (en un segundo trabajo se pondrá en valor y se le repararán algunas grietas), crear una plaza seca y darle más visibilidad al ingreso principal del Parque.

Los trabajos se extenderán unos tres meses, pero no todo el tiempo la calzada estará reducida al tránsito como la vemos actualmente. Un dato más, la calle de ingreso al espacio público, que ya no se pude transitar en vehículos motorizados, seguirá existiendo, y se utilizará solo para el ingreso de vehículos de emergencias.



Juicio

Hace pocos días se realizó en el Colegio Público de la Abogacía de CABA una jornada denominada “Juicio en Ausencia; Justicia o impunidad”, auspiciada por ese ente y por la DAIA, de la que participaron importantes disertantes, entre ellos en bahiense Raúl Woscoff. Esta actividad se enmarca en la previa a un nuevo aniversario del atentado contra la AMIA, este 18 de julio.

Cabe recordar que el doctor Woscoff fue asesor de la fiscalía que se creó específicamente para investigar ese suceso, uno de los más oscuros del país en tiempos de democracia. En su exposición citó a un poeta judío alemán llamado Enrique Heine, quien además era abogado, y que anticipó el holocausto: “Él señaló que las sociedades solo iban a considerar delitos aquellos hechos que las escandalizaran. De esta frase reflexioné que la sociedad argentina ya no se escandaliza… no se ha escandalizado con las 22 víctimas del atentado a la Embajada de Israel (…) y con las 85 víctimas del atentado a la AMIA. Es decir, no nos escandalizamos. Escandalo significa ‘piedra con la que se tropieza en el camino’. Yo creo que ha llegado la hora de que la sociedad argentina se escandalice, aparte las piedras del camino, y tardía pero necesariamente aborde este debate”, hablando del Juicio en Ausencia. “Convoco a recuperar el tiempo perdido”, finalizó Woscoff.

En el auditorio, estuvo presente otro bahiense, el camarista federal Leandro Picado.



Sauce

El nuevo camino de cintura a Sauce Grande fue inaugurado en las últimas horas en el marco de un acto donde reinaron las sonrisas y la satisfacción. La intervención fue financiada por el Vialidad mediante una inversión superior a los $510 millones y ejecutada por el municipio de Monte Hermoso.

De la inauguración participaron el administrador general del ente, Gustavo Arrieta; el gerente ejecutivo de la repartición, Jorge Ruesga, el jefe del 19° Distrito Bahía Blanca, Gustavo Trankels; el intendente de Monte Hermoso, Marcos Fernández; el diputado provincial Alejandro Dichiara, entre otras autoridades.

Los trabajos consistieron en la apertura de traza entre los médanos, respetando la topografía con once curvas suaves y lomadas horizontales, y la construcción de carpeta asfáltica de tres metros por lado a lo largo de 3,7 kilómetros.

Los presentes celebraron saldar una deuda histórica, que desde la pavimentación del camino de acceso desde la Ruta Nacional 3, en el año 1982, no contaban con este tipo de mejoras en la infraestructura vial. En la actualidad, la conexión entre ambos puntos se produce a través de un camino afirmado que corre paralelo al mar, a 40 metros de la línea de máxima marea y que, por efecto de los vientos predominantes del sector sur, suroeste y sureste, es tapado por la arena que vuela desde la playa.

Con este gran avance, mejorarán la conexión y las condiciones de circulación de más de 180 familias que habitan el barrio Sauce Grande todo el año, y de las más de 20 mil personas que se trasladan durante la temporada estival.



Capacitación

La Policía Federal realizó hace pocas horas en el Puerto de Bahía Blanca una Jornada de capacitación para todas las fuerzas de seguridad locales, tanto federales como provinciales, que tuvo como tema principal la importancia de un buen trabajo a la hora del secuestro y manipulación de aparatos móviles en los allanamientos.

En concreto se habló sobre la manipulación de los celulares y dispositivos móviles en general. Se hizo hincapié en la identificación y recolección de aparatos, la preservación del material, el procesamiento de la información, la extracción de datos, y la presentación de la evidencia digital. Hablamos de acciones fundamentales a la hora de investigar un caso, y de vital importancia para que esa investigación llegue a buen puerto.

La actividad estuvo coordinada por la División Unidad Operativa Federal local, y contó con la disertación del equipo técnico pericial de la División Pericias Telefónicas, ambas de la Policía Federal. Las exposiciones las realizaron el comisario Gustavo Marcelo Montenegro, especialista en electrónica digital, comunicación e informática; el sargento primero Walter Pedro Núñez; y el sargento Cristian Fabián Giménez.

El comisario José Antonio Pérez, jefe de la división local de la Policía Federal reflexionó que “es fundamental tener a todas las fuerzas actualizadas con los avances tecnológicos a los que podemos recurrir, y cuáles son los procedimientos que se deben realizar”.