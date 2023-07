Investigan la causa de la muerte de un policía: la explicación del hospital

Dos médicos del Hospital Municipal dieron las explicaciones respecto del fallecimiento de Carlos Friszman, el conductor de la camioneta que chocó el lunes por la mañana en Avenida Cabrera y, luego de recibir el alta, se volvió a descompensar hasta su posterior deceso en su regreso a la guardia.

“Recabamos la historia clínica y mediante la charla con los profesionales reconstruimos que ingresó a la guardia, estuvo entre 10 y 12 horas en observación donde le hicieron diferentes estudios, luego recibió el alta”, comentó la doctora Fernanda Bartolini –directora de atención hospitalaria–, en rueda de prensa.

Y señaló: “Presentaba fracturas del tabique nasal y a nivel costal. En el resto de los órganos y huesos no se constataba ninguna lesión, tampoco a nivel encefálico. El paciente regresó a la hora por persistencia de dolor y falta de aire. Volvió a la guardia, se le volvieron a repetir los estudios, se agregan otros y se visualizaron las mismas lesiones, sin compromiso en los órganos vitales”.

“A la medianoche hizo un evento súbito, sufrió un cuadro cardiorrespiratorio y se realizó la reanimación cardiopulmonar avanzada que no pudo revertir la muerte. Los médicos de la guardia que lo revisaron consideraron que las heridas no eran de compromiso vital y que podía seguir con la evolución sin internación”, cerró.

A su turno, el doctor Fernando Quispe –jefe del Departamento de Medicina Crítica–, enfatizó que “los pacientes de estas características que sufren incidentes viales y politraumatismos pueden tener procesos de evolución de distintos tiempos”.

“Cuando reingresan se vuelven a hacer todas las evaluaciones para saber si no estamos en la etapa de aparición de daños tardíos. En esta ocasión tampoco se detectó un riesgo para el paciente. Sin embargo, existen desencadenantes que pueden determinar una muerte súbita”, afirmó.

Al epílogo, Quispe sintetizó: “Tenemos por registro de su historia clínica que era hipertenso y obeso, pero no hay un dato que diera cuenta de que tuviera un riesgo coronario o cardíaco previo. La guardia está con mucha demanda y teníamos una ocupación casi completa de la sala, pero el área específica de asistencia estaba disponible, no fue motivo para no asistir al paciente”.