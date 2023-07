Dudan de la veracidad de los llamados por “intoxicaciones” en las escuelas

Lorena Misevich, a cargo del Consejo Escolar bahiense, habló esta mañana con el equipo del programa “Bahía Hoy”, que se emite por La Brújula 24, respecto de lo ocurrido con el Instituto Avanza, de calle Vieytes 51.

Durante la noche de este jueves hubo varios alumnos que terminaron en el hospital con signos de una posible intoxicación con monóxido de carbono. Y fue la segunda vez en esta semana. Por eso, crece la preocupación.

“Ayer aproximadamente 19:50 me avisó la regente que había alumnas descompuestas. Obvio, Defensa Civil activó el protocolo y cuando llegué ya estaba la ambulancia en el lugar. Ingresé al edificio, estaban empezando a evacuar”, recordó la docente.

Y agregó: “Se llamó a los gasistas, que van con los aparatos para medir, pero no se detectó ni monóxido ni gas. La preocupación era saber qué pasaba con las alumnas que fueron llevadas al Municipal. Por suerte, informaron que no estaban intoxicadas, tuvieron una descompostura muy fuerte”.

“Vi que en algunos lugares decían que habían retirado nuevamente los medidores, pero no es así. El día lunes –anterior evento– estaban con un calefactor al máximo en un aula herméticamente cerrada. Otro día porque sentían ruidos en la cañería, que se estaban purgando”, argumentó.

Consultada respecto del servicio de agua en las instalaciones, Misevich dijo que “se limpian los tanques en las escuelas en febrero, iniciando por las que tienen comedor. Todas en la ciudad están abastecidas por agua de red. Los chicos en el instituto tienen buffet, se llevan sus termos, cargan el agua en la cocina”.

Ante la posibilidad de que los llamados, al menos en parte, puedan ser bromas de mal gusto, señaló: “No sabría decirlo. Ayer nos comunicamos con el gerente de Camuzzi, ellos hicieron desgrabaciones, la mayoría son del 107. También hablamos con el jefe de Defensa Civil. Lo cierto es que en estas llamadas no dicen quién llama, por eso la preocupación de todos”.

“Sinceramente en el Consejo ya no sabemos qué pensar, no puede ser que pase esto constantemente. Se hizo toda la instalación nueva. No digo que sea una broma, pero todos escuchamos en los medios sobre el cuidado a tener con los calefactores, hay que ventilar, llega un momento que te descomponés”, sintetizó.

Y agregó: “De los calefactores que se cambiaron había uno que tenía falla de fábrica, de los que estaban recién instalados. Por eso se detectaba algo en el ambiente. Lo de anoche no fue por monóxido, eso le dijeron a las autoridades del establecimiento los propios alumnos”.

“Hasta ahora no sabemos quién llamó. De hecho Camuzzi hizo las desgrabaciones”. “No digo que sea broma porque sería una falta de respeto, pero hay un precedente de tener todo cerrado con calefacción y eso te descompone, incluso a mi me ha pasado”, argumentó.