Viggo Mortensen ya está en Bahía: esta tarde presenta su libro de poemas

Viggo Mortensen ya se encuentra entre los bahienses. Minutos antes de las 11, el vuelo de Aerolíneas Argentinas en el que viajaba el reconocido actor de Hollywood pisó tierra firme en la Aeroestación Civil Comandante Espora.

Mortensen dejó apenas unas pocas palabras ante los medios de prensa presentes: “Es la primera vez que me publican un libro en Argentina, con poemas nuevos y en castellano. El título me gustó (Ramas para un nido), no podría explicar por qué lo elegí”, comentó.

Luego, añadió que escribe desde muy chico y, ante la última pregunta sobre el presente de San Lorenzo (el club de sus amores), se sonrió y dijo “va muy bien”.

El actor estadounidense de ascendencia danesa expondrá a las 18:30 en la sede del centro cultural de la Cooperativa Obrera, de Zelarrayán 560, junto con el bahiense Fabián Casas.