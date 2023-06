La trastienda del cierre de listas

Cierre

El cierre de listas estuvo apasionante y frenético. Claro, para los que conforman la famosa rosca. El mundo real, por afuera del mundillo político y periodístico, va por otro lado y está alejadísimo de ese microclima.

Pero este breve y humilde espacio periodístico, no puede dejar de mencionar lo sucedido el fin de semana. La conformación de las listas políticas de cara a las PASO ya está sobre la mesa. Eso servirá para que ordene la danza de nombres y el gran público analice la oferta con los candidatos confirmados.

En Bahía estuvo todo dentro de lo que se esperaba, salvo algunas movidas y reacomodamientos de las últimas horas. La sorpresa la aportó sin dudas el postulante a la intendencia Andrés De Leo, que presentó como concejal a la presentadora de noticias Fabiana Úngaro. Muy pocos sabían, que el senador había logrado convencer a la comunicadora para que ingrese a la política partidaria.

Úngaro, tentada en otras oportunidades, decidió dar el salto. Dejará su profesión de toda la vida para representar la camiseta del larretismo en la ciudad. De Leo, de esta manera, le agrega músculo a su candidatura. Le da un golpe de visibilidad y consigue levantar su nivel de conocimiento.

Fabiana deberá prepararse para caminar porque De Leo la usará como carta de presentación. La periodista de Telefé es una de las caras más famosas de la ciudad y la penetración a través de la tele durante años ahora rendirá sus frutos. La pregunta de propios y extraños ante la irrupción de la mediática es si está preparada o no para semejante desafío. Esa no es una pregunta para este estadío, en donde los candidatos buscan el golpe de efecto electoral. Y eso lo consiguió.

El ingreso de Úngaro, mirado de reojo por la clase política, no habla bien del periodismo o profesionales de la comunicación, en todo caso habla mal de los actuales dirigentes. Hace dos años fue Lorenzo Natali. Antes fueron Héctor Gay, Fabiola Buosi, Carlos Quiroga, Pablo Romera, Gustavo Mandará y Oscar Baltián por mencionar algunos. Todos saltaron del micrófono a la arena política. El supuesto “glamour” de la fama que dan los medios no dura para siempre. Por eso, en estos casos lo importante es aprovechar el envión de los primeros años. Luego todos, indefectiblemente, se convierten en calabaza.

Otra sorpresa entre los amarillos, en este caso en la vereda del bullrichismo, fue la postulación que obtuvo Héctor Gay. Cuando todos lo daban como candidato a senador por la Sexta, el jefe comunal cerró su pasaje a una banca en el PARLASUR. Una representación internacional, que lo alejará de los asuntos domésticos y de la región. Cambió las recorridas por los pueblos del sur bonaerense por Uruguay, donde tendrá despacho oficial, junto a figuras nacionales como Luis Brandoni, Elisa Carrió y otros.

Y no solo eso, los rumores indican que, además le prometieron una embajada europea en caso de que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de la nación. Gay se suma a la lista de Bevilacqua y Breitenstein, que luego de su paso por Alsina 65 decidieron mudarse de Bahía. En el caso de los peronistas, las salidas de la gestión fueron algo tumultuosas. La de Gay, por el momento, no está terminando con ruido institucional.

Así como el alcalde celebró su cierre, el Grupo Municipalidad quedó con sabor amargo porque lo preferían traccionando en la lista de legisladores. ¿No quiso o no pudo? Por el lugar que se llevó parece un triunfo, más que un premio consuelo. De todas maneras, Gay aparecerá en la tira de papel que llevará a Nidia Moirano como candidata a intendente. Su nombre estará más cerca del de Bullrich, pero estará.

En la seccional bullrichista, mojó el presidente de la UCR provincial Maximiliano Abad que colocó a Nerina Neumann de Saavedra y cercana al diputado Balbín. En segundo lugar, aparece Alex Campbell que fue mano derecha de María Eugenia Vidal y hoy presenta los intereses de Ritondo. En este caso, y lamentablemente ya no es noticia porque viene sucediendo en todas las elecciones, en la Sexta aparecen apellidos descolgados de otras latitudes de la Provincia. Luego llega la monzonista Luz Bambaci, que en los últimos años guío a Lorenzo Natali en los quehaceres de la Cámara, especialmente temas módulos y asesores. Por último, aparece Pablo Romera, del círculo rojo de la Municipalidad.

En la de Larreta, la dirigente Karina García se ubicó primera de la mano de Espert. En este lugar el santillismo también había buscado por el lado de un “famoso” local que no prosperó. Luego aparece un “pañuelo celeste”, del espacio de Cyntia Hotton.

La PASO Bullrich-Moirano y Larreta-De Leo será interesante. Habrá que ver cuanto incide la campaña local y cuánto la nacional. El arrastre de los candidatos a presidente puede ser clave a la hora de inclinar la balanza de los que compiten por el sillón de Bordeu. Es que más allá de las encuestas de imagen, intención de voto y del aparato a nivel municipal, la campaña presidencial tendrá consecuencia directa en esta y todas las ciudades del interior. Hasta que no haya voto electrónico, la sábana pesa. Y mucho.

Moirano en su armado no dejó cabos sueltos. Metió bajo el poncho a radicales (Silvina Cabirón) y a Emiliano Álvarez Porte (Ritondo).

De Leo, en tanto, le hizo lugar a un joven de la línea de Espert, luego de que le bajaran la lista a Valeria Rodríguez que pretendía competir por la intendencia.

Espert además de bajar sus listas en el interior, tras acordar con Larreta, tuvo salidas intempestivas. No solo se concretó el salto de Carolina Píparo, que será candidata a gobernadora de la mano de Milei, sino también el del bahiense Oscar Liberman.

El economista se anotó para representar a la Libertad Avanza en la ciudad y buscará ser intendente. De esta manera, sucedió lo que se buscaba: posicionar a un candidato con más músculo y conocimiento que los que conformaban el reducido grupo libertario. La lista seccional fue conformaba directamente en Capital y la integrarán varios exmilitares y personas vinculadas a la AFIP que tienen trato directo de Milei.

Por último el Grupo Hospital, liderado por la exfuncionaria Elisa Quartucci y el director del Municipal Gustavo Carestía entre otros exlinaristas, presentó lista pero al quedar sin un anclaje nacional todo pareciera indicar que no prosperará.

En el PJ aspiran a que el despelucado tenga una buena performance porque eso -según ellos- significaría robo de votos a los amarillos.

Y hablando del peronismo, Susbielles logró lo que buscaba. Que los referentes más importantes lo acompañarán en su intento por recuperar la Municipalidad. Concedió el primer lugar a Marcelo Feliú, que renovará su banca de senador; no tocó los intereses de La Campora y Ayelén Durán repite lugar de hace cuatro años y tercero coló a Santiago Mandolesi Burgos, un exbreitensetein que hace rato trabaja para el portuario.

Los casilleros más alejados -sin chances de entrar- quedaron para el resto de la zona. Los intendentes enfurecidos no paraban de “llamar arriba” para tener un hueco. No hubo caso. “Hay que recuperar Bahía y hay que darle libertad de cierre a Federico”, explicó un encumbradísimo dirigente del kirchnerismo.

Es más, varios destacan la generosidad de Susbielles que entregó lugares por demás y sin pensar en una red por si las cosas no salen como las sueña. Se juega un pleno y metió a los más importante dentro de su esquema. Larraburu y el sindicalismo también recibieron premios en la lista. El ministro Sergio Berni pidió por su hombre en Bahía y también tuvo recepción. Federico Montero será candidato a concejal y se convertirá en uno de los hombres que habla de temas que a los sectores progresistas le incomodan: seguridad.

Aquí también, mucho dependerá del efecto que tenga la boleta que promueve como Presidente a Massa y a Kicillof para Gobernador.

En este espacio hubo otras dos presentaciones a nivel local: una la Sebastián Más, del sindicato de la AFIP. Muchos afirman que la lista no llegará al cuarto oscuro. Los más conocidos allí son los abogados massistas Andrés Castillo y Fabián Lliteras, representan la nómina del gremialista. La otra la de un excampora llamado Nievas, que no se confirmó aún si conseguirá colgarse de la boleta nacional.

Por último, aparece una boleta corta que lleva como candidato a gobernador a Fernando Burlando. Al momento de la redacción de esta nota seguían con problemas para la presentación de los candidatos. En Bahía, una de las referentes es la empresaria Natalia Zotta.

Las cartas ya están echadas, algunos prevén una campaña despiadada y con cruces fuertes y hasta carpetazos. Otros, en cambio, señalan que en Bahía las disputas electorales siempre fueron “sanas” y que eso no debería cambiar.



Doble vara

En una conversación de café dos conocidos hombres del derecho (uno juez y otro abogado particular) discutían sobre fallos recientes y casos mediáticos. Uno planteaba su preocupación que se “está metiendo mucha gente presa con muy poca prueba”, en especial en casos de abusos sexuales. Y argumentó que “presenció casos en los que el hombre no tiene con que defenderse, porque la simple denuncia de la mujer lo liquida y, si no va preso, lo tiene en baile durante años”.

Otro agregó un condimento más polémico y se refirió a la política de género. “Si en el caso de la maestra jardinera denunciada por cuatro mamás, más las declaraciones de profesionales que dan fe de los abusos, si fuera un profesor de gimnasia hombre estaría re contra preso. No tengas la más mínima duda. La cosa está desbalanceada y hay una doble vara. No se pide la misma prueba para meter en cana a un tipo que a una mina. Es aberrante y muy desigual”, resumió.

El otro cerró atribuyendo el asunto a cuestiones políticas e ideológicas. “Si viene un gobierno con otra ideología toda cambia porque los vientos soplaran desde otro lugar”, agregó.

La polémica está instalada en operadores del servicio de justicia. Es de esperar que, más allá de los gobiernos de turno o las “ideologías”, lo justo sea justo. Siempre. Y que aplique la ley vigente sin vaivenes o corrientes determinadas. Gobierne quien gobierne.



Bombita

Hace pocos días, los jueces y empleados del Juzgado de Faltas, que por ahora sigue atendiendo en Avenida Cerri 757, vivieron un momento extremadamente grave. Claramente es difícil que alguien que se acerca a esas oficinas esté de buen humor, por obvias razones, pero esta vez, no solo hubo irritación o algún insulto.

Dos hombres que se acercaron para recuperar un auto secuestrado estuvieron a punto de agredir a todos quienes allí se encontraban. Sucede que estas personas no tenían los papeles necesarios para completar el trámite y eso desató la furia al estilo “Bombita” Darín en la película Relatos Salvajes.

Los empleados debieron refugiarse en una oficina de la planta baja para evitar una golpiza o lanzamientos de objetos. El policía que trabaja en el lugar logró interponerse entre agresores y agredidos para evitar un castigo físico que habría sido brutal.

“Llegaron sobre el final de la jornada, cuando ya no había casi nadie. Estaban totalmente drogados, muy sacados. Nos ha pasado que nos insulten y amenacen, pero esto se fue a un extremo que nunca habíamos vivido. Tuvimos mucho miedo. Fue espantoso”, comentó alguien que estuvo en ese momento a Bahía Indiscreta.

A las pocas horas, hubo una reunión con el jefe de la policía, Gonzalo Bezos, para dar mayor seguridad a los trabajadores y jueces. Ahora, los efectivos cuidarán más minuciosamente ese sector.



TV

Las declaraciones de Mayra Fuentealba en la entrevista realizada por Germán Sasso durante el programa La Brújula TV no pasaron para nada desapercibidas. La mujer, viuda de Gastón Ortega, el hincha de Villa Mitre asesinado en febrero de este año, no solo aseguró que Ernesto “Tony” Ruiz fue el autor intelectual de ese crimen, sino que denunció que tanto él como su familia está siendo protegidos por la policía.

En su declaración apuntó a dos efectivos: Fernando Rivas y Walter Tevés. Según la mujer, el primero, quien es jefe de calle de la Comisaría Primera, la amenazó cuando fue detenida tras una confrontación entre familias que componen la interna del club. En cuanto al segundo, tío del “Tony”, lo acusó de vender droga en el barrio, y de usar de pantalla un comedor.

Por todo esto, la cúpula policial pidió la intervención de Asuntos Internos, que ya abrió investigación administrativa, y se realizará una denuncia ante la Fiscalía General.



Ciclovía

Ya esta sección ha tratado varias polémicas en torno a las ciclovías. Ahora, se abre un nuevo capítulo que tiene a la que se instalará en calle Córdoba como protagonista. La semana pasada, el Municipio ya colocó los carteles de “prohibido estacionar” sobre mano derecha de esa arteria, a la altura del 500.

A las pocas horas, un grupo de vecinos pegaron folletos sobre esos mismos carteles, los cuales rezan: “URGENTE. Si te perjudica la futura bicisenda en calle Córdoba escanea este código”. La frase estaba acompañada de un número de WhatsApp y de un código QR que directamente te redirige a un grupo de chat vecinal.

Bahía Indiscreta pudo saber que vecinos nucleados en la Sociedad de Fomento del barrio Universitario firmarán un petitorio para que la Comuna cambie el lugar de la ciclovía. Proponen que pase a la vera del Canal Maldonado.

“Ya era un problema estacionar por la cantidad de edificios que construyeron sin planificación alguna. Ahora esto. Los cambios que están haciendo en el tránsito bahiense es para una ciudad grande, y Bahía es chica. No se puede construir un living adentro de un baño. Pero no escuchan a los vecinos”, se quejaron.