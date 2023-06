Horacio Cabak bromeó en sus redes y le recordaron su infidelidad

Las horas determinantes que vive la política argentina con el cierre de listas dejaron atónitos a millones de habitantes del país. En medio de la conformación de diversas fórmulas, algunos personajes del medio aprovecharon para expresar sus opiniones y generar controversia. En esta ocasión, Horacio Cabak se vio envuelto en un tenso cruce con el ex diputado Alberto Samid, quien le recordó un escándalo de infidelidad.

Durante el año 2021, Cabak y su pareja atravesaron un verdadero escándalo debido a la revelación de una infidelidad por parte del ex modelo. En aquel momento, su pareja descubrió pruebas de engaño en su teléfono y no dudó en exponerlo en redes sociales, además de solicitar el divorcio. Aunque posteriormente hubo una reconciliación, parece que este episodio aún resuena en la memoria de algunos personajes del medio.

Todo comenzó cuando desde el partido Unión Patria anunciaron que Sergio Massa sería el candidato a presidente en las próximas elecciones. Cabak, siendo una figura determinante en el movimiento peronista, aprovechó la noticia para burlarse de aquellos que lo criticaban y, a pesar de sus ideales, parecían dispuestos a votarlo.

Sin embargo, la chicana de Cabak no pasó desapercibida y recibió una respuesta contundente por parte de Alberto Samid, ex diputado provincial de Buenos Aires. Samid recordó el escándalo de infidelidad de Cabak al escribir: “Vos no borraste los mensajes que tenías que borrar”. Esto desató un intercambio de comentarios entre ambos, generando tensión en el escenario virtual.

El ex modelo decidió responder mostrando una foto del documento de la Interpol del momento en el que Alberto Samid se encontraba prófugo de la justicia. Aunque el cruce virtual se detuvo allí, el comunicador se vio envuelto en una incómoda situación debido a la polémica generada.

El intercambio de acusaciones y recriminaciones entre Horacio Cabak y Alberto Samid puso en evidencia las tensiones y rivalidades que existen en el ámbito político y mediático. Mientras tanto, la atención de los ciudadanos se centra en la conformación de las listas electorales y las propuestas de los candidatos, dejando en segundo plano este enfrentamiento virtual que ha captado la atención por su intensidad y el pasado personal que se puso sobre la mesa.

Con información de Paparazzi