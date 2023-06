Dejó la tele por la política: “Me gusta mucho el trabajo social”

Luego de 25 años, Fabiana Úngaro decidió ponerle una pausa a su tarea en los medios de comunicación, puesto que aceptó el desafío de una precandidatura a primera concejal por el espacio que lídera Andrés De Leo, postulante a la intendencia.

“Son desafíos que uno asume. Los que están cerca de mí saben que no es la primera vez que me ofrecen postularme a un cargo político. Algunas veces no acepté porque no me gustaba la propuesta, otras por cuestiones personales, y esta vez me gustó la propuesta. Andrés De Leo me parece una persona íntegra, honesta, con una capacidad de trabajo increíble. Me siento en un momento de plenitud y madurez para acompañar, mis chicos ya están grandes, y tomé la decisión”, expresó en la entrevista que le realizó el hasta ahora compañero de los noticieros, Agustín Sagasti.

“Mis hijos me apoyan mucho, están pendientes de mí todo el tiempo. Para nuestros chicos no hay tanto cambio porque no podemos estar más expuestos de lo que estamos por trabajar en un medio de comunicación. Mis padres se sorprendieron y todos saben que a mí me gusta mucho el trabajo social. Siempre me gustó. Agradezco mucho a la gente que me muestra su cariño y hasta de aquellos que pertenecen a otros espacios políticos. Desde candidatos a intendente o a concejales a gente que milita en otros partidos y en los cuales vamos a competir. Trabajaremos todos juntos por el crecimiento de la ciudad”, agregó.

“Hace una semana o diez días que le dije que sí a Andrés De Leo y no se los había podido contar a usted. A Agustín (Sagasti) se lo conté el jueves pasado, al gerente del canal el viernes y mis compañeros se sorprendieron todos porque se enteraron por los medios. Le prometí a mis hijos que no iba a llorar. Hemos compartido muchas cosas lindas y otras acá. Tengo muchas ganas de trabajar”, afirmó Úngaro.